Varčna sedemnajstletnica s Krima

Ali veste, koliko let ima po podatkih nacionalnega inštituta za biologijo najstarejša sova v Sloveniji? Sedemnajst, medtem ko so najstarejšo sploh popisali na Finskem, dočakala je četrt stoletja.



Takole so slovensko seniorko opisali pri Naturi 2000 in dodali, da sova kozača (naravoslovec in pisatelj Fran Erjavec je uralsko sovo v 19. stoletju poimenoval s slovenskim imenom kozača, ker naj bi meketala kakor koza) spada med evropsko pomembne vrste Nature 2000: »Samico, ki ima številko obročkanja 27046, so prvič srečali v gnezdilnici na Krimu leta 2007. Strokovnjaki so takrat ocenjevali, da je stara približno tri leta, saj sove pričnejo z gnezdenjem v tretjem do četrtem letu starosti. Kasneje so se z omenjeno sovo srečali še v letih 2008 in 2017 ter letos, ko vali kar šest jajc (povprečje je od dve do tri jajca). V njenem 17-letnem življenju so tako zabeležili štiri gnezdenja, v katerih je znesla kar 17 jajc.«

Da bi spoznali življenjske usode sov, jih je treba proučevati na večjem ozemlju. Zato vzpostavljajo območja monitoringa z gnezdilnicami, ki jih pregledujejo obročkovalci, prostovoljni sodelavci centra za obročkanje ptičev, ki deluje pri prirodoslovnem muzeju. Foto Jeno Purger



Borealna severnjaška ptica

Mišje leto »Samice kozač ne gnezdijo vsako leto. V veliki meri je gnezdenje odvisno od fizičnega stanja samice (preživetje zime). Od tega je odvisno tudi število jajc, preživetje mladičev pa od trenutne količine malih sesalcev. V letih, ko je malih sesalcev malo, je tudi gnezdenje sov skromnejše. Ko pa število malih sesalcev naraste, to so tako imenovana mišja leta (denimo 2008, 2012, 2017 in 2021), tudi sove gnezdijo v večjem številu in z večjimi legli,« so zapisali pri Naturi 2000.

Kot pravi Al Vrezec, z gnezdilnicami ni prepreden samo Krim, ampak tudi Jelovica in predel pri Cerovem, poskusno pa so jih namestili še v Krakovskem gozdu. Foto Petra Vrh Vrezec

Gosta mreža gnezdilnic

Populacija kozač v Sloveniji je velika in predstavlja pet odstotkov celotne evropske populacije te vrste, ki živi v starejših gozdovih tako v višjih kot nižjih legah.

Foto Al Vrezec

Kot so zapisali pri Naturi 2000, je najstarejša slovenska sova varčna in gnezdi le v dobrih letih, slabša leta pa izpušča. Gnezditvena leta kozače št. 27046 so bila tako 2007, 2008, 2017 in 2021. Hkrati je, so dodali, zelo zaščitniška do mladičev. Kozače sicer za gnezdenje izbirajo starejša drevesa, saj med marcem in junijem gnezdijo v duplih na polomljenih deblih starih dreves in v starih gnezdih večjih ptic.

