Vatikanska mirovna misija, ki to uradno ni

Kardinal Matteo Maria Zuppi je danes odpotoval na dvodnevni obisk v Moskvo kot odposlanec papeža Frančiška. Namen obiska je okrepiti poteze »človečnosti, ki lahko prispevajo k rešitvi tragične situacije in najdejo poti do pravičnega miru«, je včeraj napovedal Tiskovni urad Svetega sedeža, ne da bi navedel podrobnosti obiska. V Kijevu nad potovanjem niso navdušeni. »Ne potrebujemo mediatorja«.

Srečanja, mediacija

V Moskvo, kjer se še vedno ukvarjajo s posledicami Wagnerjevega upora, je tako kardinal prišel dobre tri tedne po obisku Kijeva. V začetku junija se je namreč srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in drugimi visokimi vladnimi uradniki ter predstavniki ukrajinskih verskih oblasti. Bistvena točka dnevnega reda je bil predlog, da bi Sveti sedež posredoval za premirje in začetek pogajanj z Rusijo. A Zelenski ni bil navdušen nad idejo, češ da premirje ne prinaša miru, pač pa Rusiji lahko prinese čas za premestitev sil.

Kardinalu (na fotografiji z ukrajinskim predsednikom Zelenskim) so v Kijevu na začetku junija povedali, da posredovanje, kakor si ga je zamislil papež, trenutno ne pride v poštev. FOTO: Arhiv kabineta ukrajinskega predsednika

Tudi tokrat se je ukrajinska stran oglasila, da ne potrebujejo zunanjega posrednika v vojni, ki jo je povzročila ruska invazija. »Naše stališče je jasno in smo ga zelo odkrito izrazili: ne potrebujemo mediacije in to zato, ker imamo slabe izkušnje. Ne zaupamo Rusiji,« je po poročanju italijanske agencije Ansa dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. Dodal pa je, da bi bilo dobrodošlo, če bi Zuppi dosegel napredek glede problematike otrok, deportiranih v Rusijo, in izmenjave ujetnikov. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je po poročanju ruskih tiskovnih agencij sporočil, da je ruski predsednik Vladimir Putin za pogovore s kardinalom - tudi o možnostih za mirno rešitev - pooblastil svojega svetovalca za zunanjo politiko Jurija Ušakova.

Nocoj naj bi Zuppi vodil mašo v katoliški katedrali v ruski prestolnici, Ansa pa je iz dobro obveščenih virov izvedela, da naj bi jutri dopoldne potekala srečanja z ruskim patriarhom Kirilom. Medtem pa francoski dnevnik La Croix poroča, da bi se italijanski prelat lahko srečal tudi z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.

Misija nemogoče?

67-letni kardinal Zuppi je bolonjski nadškof (znan po svojem zavzemanju za pravice istospolnih, ki je podprl premike k sprejemanju LGBTQ v cerkvi) in od sredine maja predsednik italijanske škofovske konference. Pripada Skupnosti svetega Egidija, to je katoliško laično združenje, ustanovljeno leta 1968 v Rimu, ki slovi predvsem po svojih prizadevanjih za mir v svetu. Kardinal sam je bil še kot kot duhovnik posrednik v številnih sporih. Leta 1992 v Mozambiku, kasneje je posredoval v imenu skupnosti v Tanzaniji, na Kubi, na Kosovu in v Baskiji. Skupnost je pod Frančiškovim pontifikatom pridobila velik pomen. Danes ima svoje podružnice v več kot 70 državah.

Papež Frančišek je bolonjskega nadškofa leta 2019 povišal v kardinala. Zuppi z vzdevkom »Bergoglio iz Italije« se je izkazal kot eden najmočnejših zagovornikov papeža Frančiška. FOTO: Reuters

Zuppi pa ni edini kardinal, ki ga je papež v zadnjih tednih poslal na vojno območje. Frančišek je v začetku tega meseca prosil kardinala Konrada Krajewskega, da pripelje humanitarno pomoč v pokrajino Herson v južni Ukrajini, kjer je bilo zaradi uničenja jezu na hidroelektrarni Nova Kahovka poplavljenih več kot 80 vasi in mest.

Kljub številnim papeževim pozivom h koncu vojne v Ukrajini pa Sveti sedež misije kardinala Zuppija uradno ne predstavlja kot posredovanje za mir. A kakorkoli: kardinalova misija je prispela na svojo drugo postajo.