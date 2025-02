Veliko priznanje – JYSK Slovenija tudi letos prejel certifikat Top employer 2025

Veliko priznanje je prišlo v JYSK Slovenija. Danska trgovska veriga za opremljanje interierja in eksterierja je prejela prestižni mednarodni certifikat »Top employer 2025.«, ki ga podeljuje Top Employers Institute, globalna avtoriteta za prepoznavanje odličnosti pri upravljanju človeških virov.

Inštitut Top Employers certificira organizacije na podlagi rezultatov raziskav o najboljših kadrovskih praksah. Postopek certificiranja zajema različna področja kadrovske službe, kot so zavzetost za zaposlene, uvajanje, vodenje, delovno okolje, razvoj talentov, učenje, raznolikost in vključenost, programi za dobro počutje zaposlenih, trajnost in številna druga. Ta certifikat je dokaz odličnosti JYSK Slovenija na področju zaposlovanja in upravljanja človeških virov.

»Tudi letos potrjujemo status enega najbolj zaželenih delodajalcev v maloprodaji, želimo pa postati prva izbira zaposlenih v vsaki državi, kjer je JYSK prisoten. Z nizom programov in priložnosti, ki jih ponujamo vsakemu zaposlenemu, se trudimo, da je JYSK privlačno mesto za delo in da naši sodelavci z veseljem prihajajo na delo. Velik del naše filozofije sloni na razvoju in izobraževanju zaposlenih. Veseli smo, da smo ubranili naslov iz lanskega leta in se uvrstili na ta prestižni seznam najboljših delodajalcev,« je povedala Jadranka Čulo Petrovčić, HR menedžerka za JYSK Slovenija, Hrvaška, Srbija ter Bosna in Hercegovina.

JYSK si nenehno prizadeva ustvariti navdihujoče delovno okolje in daje velik poudarek zagotavljanju zdravega ravnovesja med zasebnim in poklicnim življenjem zaposlenih. Velika pozornost je namenjena temu, da se vsak član ekipe počuti cenjen in motiviran, zato je podjetje pred kratkim predstavilo projekt JYSK life club – Wellbeing. Zaposleni v Jysku so redno nagrajeni, tako finančno kot z vključevanjem v številne športne in družbeno odgovorne projekte, kako zadovoljni so s tem, pa dokazuje podatek, da je več kot 20 % zaposlenih v podjetju že več kot 10 let.

Naročnik oglasne vsebine je JYSK Slovenija