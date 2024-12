Vnuk Mance Košir izdal knjigo: Tebi, sebi. In tudi tebi.

Tin Košir Popović, vnuk legendarne slovenske publicistke in pedagoginje Mance Košir, je izdal knjigo Tebi, sebi. In tudi tebi. Gre za zbirko iskrenih in nepopolnih pisem, ki sta si jih v letu 2023 izmenjevala z babico. Projekt se je začel na poseben način – z rojstnodnevnim darilom.

»Vse se je začelo 5. marca 2023, ko sem svoji babici Manci Košir za rojstni dan poslal email, saj sem ji obljubil, da ji kot rojstnodnevno darilo vsak teden podarim poezijo, ali kot jih je ona imenovala – poskočnice,« piše avtor. Pisma so prihajala iz različnih koncev sveta, babičini odgovori pa so odpirali globoke pogovore o življenju, ljubezni, otroški igrivosti, času in minljivosti.

Ko se je Manca poslavljala, je izrazila željo, da bi bila ta bogata dopisovanja združena v knjigo in deljena z drugimi. Avtor je njeno željo izpolnil in knjigo ohranil v prvotni obliki – iskreno, nepopolno, z drobnimi slovničnimi nepravilnostmi, ki ji dajejo poseben čar.

Knjiga je bila izdana v samozaložbi v nakladi 700 izvodov, pri čemer se je avtor odločil, da celoten izkupiček nameni dobrodelnosti. FOTO: Tin Košir Popović/Instagram

Knjiga je bila izdana v samozaložbi v nakladi 700 izvodov, pri čemer se je avtor odločil, da celoten izkupiček nameni dobrodelnosti. V večini bo sredstva prejel Zavod Hospic Ljubljana, znan tudi kot Ljubhospic – bivališče s toplino doma. Zavod zagotavlja celostno oskrbo v zadnjem, ranljivem obdobju na življenjski poti posameznika. Njihovo poslanstvo sta lajšanje motečih simptomov bolezni in zagotavljanje polnosti življenja do konca.

Z izdajo knjige avtor ne ponuja le vpogleda v edinstven odnos med vnukom in babico, temveč tudi možnost, da bralci prispevajo k dobremu.

Knjiga Tebi, sebi. In tudi tebi. je ganljiv opomnik, kako pomembno je ustvarjati pristne odnose in deliti svoje misli z ljubljenimi – ter hkrati spodbuda, da z majhnimi dejanji naredimo svet boljši.

Knjiga je na voljo tudi na praznični stojnici na Bregu, nasproti restavracije Breg (nekdanja restavracija Vitez), vsak dan med 11. in 21. uro.