Voda ni ena sama, vodá je več. Voda pada z neba. Na poti opere nebo. S seboj na zemljo popelje vso nesnago v ozračju – največji onesnaževalci zraka v svetovnih morjih so turistične križarke in tovorne ladje, ki za gorivo uporabljajo mazut.Vpije se v zemljo – obremenjeno z umetnimi gnojili in divjimi odlagališči. Spesni podtalnico – nekatera romska naselja v civilizirani Sloveniji nimajo dostopa do pitne vode. Po planetu riše reke – sveta reka Ganges na nekaterih delih zaradi svoje onesnaženosti povzroča kožne bolezni in zastrupitve hinduistom, ki se čistijo v njej. Te padajo v morja – Tržaški zaliv s svojim svincem na morskem dnu je vsak dan potencialna grožnja slovenskemu pljunku morja, v Kopru pa medtem sanjarijo o umetnem otoku in povečevanju plaže na račun teh nekaj litrov morske vode, da bomo lahko še dodatno obremenili obmorski pas z ostanki sončnih krem. Voda pa nas hoče krstiti, želi, da v njej plavamo do rojstva, hoče biti prana, življenjski dih.V njej živijo vzhodnoslovanske rusalke, ki ponoči pridejo na vodne bregove, po južnoslovanskem izročilu si vile ob njej razčesavajo svoje dolge lase in se nečimrno opazujejo v vodni gladini. V njej domuje Valvasorjev, kasneje Prešernov zeleni in luskasti povodni mož, ki se lahko ujezi.Žalimo jo s tem, da moramo pravico do nje zapisovati v ustavo in v njenem imenu razpisovati referendume. Voda hoče biti nesmrtna, zato se ves čas dviguje nazaj v nebo. Teži k raztapljanju, zaradi svoje enovitosti pa tudi h koheziji. Morda preveč utopična poved za ta konec.***Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Januška Gostenčnik.