Warholova Marilyn postala najdražje umetniško delo 20. stoletja

Mesec maj je ob novembru čas osrednjih newyorških dražb umetniških del, ki jih tradicionalno pripravljata avkcijski hiši Christie's in Sotheby's. Tudi tokrat si kljub globalnim posledicam vojne v Ukrajini, prevratih na borzah in pri cenah energentov obetajo, da bo lastnike zamenjalo za okoli dve milijardi ameriških dolarjev umetnin, najimenitnejšo med njimi, tisto, katere prodaja naj bi najbolje pokazala, v kakšni kondiciji je mednarodni trg umetnin, pa so prodali včeraj zvečer.

Za rekordno ceno so prodali sliko Shot Sage Blue Marilyn Andyja Warhola (1928–1987) iz leta 1964, eno tistih upodobitev Marilyin Monroe, ki se jih je zaradi neobičajne dogodivščine s pravo pištolo oprijela oznaka »ustreljenih«.

Drugo najdražje delo na dosedanjih dražbah

Uradne estimacije njene vrednosti pred dražbo ni bilo, zanjo pa so po štiriminutnem licitiranju dosegli ceno 170 milijonov ameriških dolarjev, kar pomeni, da je njena cena z dražbenim pribitkom zrasla na končnih 195 milijonov. Ta cena je Warholovo sliko postavila za najdražji umetniški izdelek 20. stoletja, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi, hkrati pa tudi za najdražje delo kakega ameriškega umetnika.

Gledano v celoti pa ji je v zgodovini dražb pripadlo drugo mesto. Višje, mnogo višje, do 450 milijonov dolarjev, je šel le Odrešenik sveta, pripisan Leonardu da Vinciju.

FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Kupec ikonične Warholove slike ni znan. V dvorani je pripadla megagaleristu Larryju Gagosianu, a ta ni izdal, ali jo je kupil kot posrednik za drugega končnega kupca.

Shot Sage Blue Marilyn je sicer v neskončni množici grafik in reprodukcij Warholovih podob Marilyn unikat na platnu v kombinaciji akrila in sitotiska nastal na podlagi reklamne fotografije igralke za film Niagara. Slikar je ustvaril pet različic z drugačnimi ozadji in barvnimi kombinacijami (včeraj prodana ima v naslovu izpostavljeno različico modre), za »ustreljene« pa veljajo kar v dobesednem pomenu. Bile so v središču prigode s pištolo, ki jo je imela v rokah performerka iz Bronxa Dorothy Podber (1932–2008).

Skozi portrete je poletela krogla

Warhol je slike hranil v svoji legendarni newyorški Tovarni (The Factory), Podberjeva pa ga je vprašala, ali jih lahko ustreli. Warhol je, kot pravi legenda, angleški glagol shoot razumel v pomenu fotografiranja, torej pritiska na sprožilec fotoaparata, a je, ko je Podberjevi dal dovoljenje, skozi njegove portrete Marilyn poletela krogla. Oznaka »ustreljene« se nanaša na štiri od petih slik iz serije.

FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Seveda imajo vse tudi svojo tržno zgodovino. Modro je Peter Brant leta 1967 kupil za tedanjih 5000 dolarjev, rdečo Philip Niarchos za 4,1 milijona, oranžno so leta 1998 prodali za 17,3 milijona in jo domnevno za najmanj 200 milijonov prodali Kennethu C. Griffinu, turkizno pa poslovnežu Stevu Cohenu za domnevnih 80 milijonov. Cene so iz različnih obdobij in zato težko primerljive.

Tokratna slika je prišla iz zbirke pokojnih Thomasa in Doris Ammann iz Švice, izkupiček napovedujejo v humanitarne namene, zanimivo pa je, da jo je davnega leta 1986 Ammannu prodal ravno Gagosian. Tako se je vrnila k nekdanjemu preprodajalcu.

Dražba je presegla prejšnji rekord za ameriško umetniško delo, ki ga je dosegla slika Jean-Michela Basquiata Brez naslova iz leta 1982. Maja 2017 so jo pri avkcijski hiši Sotheby's v New Yorku prodali za 110,5 milijona dolarjev.