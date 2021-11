WTA grozi Kitajski z odvzemom turnirjev

Očitno smo na križišču naših odnosov s Kitajsko, je za televizijsko mrežo CNN dejal Steve Simon, direktor Združenja teniških igralk WTA, in s tem potrdil, da je njihova grožnja resna. Če Kitajska ne bo dokazala, da je izginula teniška igralka Peng Shuai živa in zdrava, in raziskala obtožb o spolnem napadu nanjo, ji bo WTA odvzela vse nadaljnje turnirje. Samo v letu 2022 je v igri deset velikih dogodkov v vrednosti več deset milijonov dolarjev. Predvsem pa je v igri življenje 35-letne športnice.

Dogodki so se zvrstili z neverjetno hitrostjo in v nekih drugih časih jih zaradi dolge roke kitajskih cenzorjev morda sploh ne bi zaznali. A kdaj se pokaže, da imajo tudi družbena omrežja pozitivne plati in lahko razkrijejo vse razsežnosti krutosti močnih ljudi in še močnejših režimov. Ko je Peng Shuai po omrežju weibo, kitajski različici twitterja, razkrila, da jo je upokojeni podpredsednik vlade Zhang Gaoli silil v spolne odnose, je trajalo le pol ure, da je bila objava izbrisana. Le malo zatem je izginila tudi priljubljena športnica, nekdanja zmagovalka Wimbledona in odprtega prvenstva Francije v dvojicah ter trenutno najglasnejši (čeprav utišani) glas kitajskega gibanja #JazTudi.

#KjejePengShuai

WTA je zaskrbljena za življenje ene svojih najboljših igralk. FOTO: AFP

Objava je medtem zaživela na drugih omrežjih, kjer se zdaj množijo zapisi pod ključnikom WhereIsPengShuai (KjejePengShuai) in še naprej odmevajo njene besede, namenjene 75-letnemu upokojenemu politiku, sedmemu najvplivnejšemu človeku politbiroja komunistične partije med letoma 2012 in 2017: »Zakaj si moral spet priti pome, me odpeljati na svoj dom in me prisiliti v spolne odnose? Res je, nimam dokazov, ker jih je bilo preprosto nemogoče dobiti ...« Hotela je le povedati resnico. Zhang se na njene obtožbe ni odzval, komentirala jih ni niti kitajska oblast, pozorni cenzorji na kitajskem medmrežju preprečujejo vsakršno razpravo o tej temi in brišejo vsako omembo njenega imena, poročajo tuji mediji. Dozdajšnji pozivi WTA, naj Kitajska priskrbi dokaz, da je igralka na varnem, ki so se jim pridružili znani športniki, med njimi tenisačiin, pa so dobili odgovor, ki je vzbudil še več strahu za življenje teniške igralke.

V sredo so namreč kitajski državni mediji objavili posnetek elektronskega sporočila, namenjenega WTA, v katerem se je na začetku predstavila s svojim imenom in v nadaljevanju zapisala, da obtožbe, ki jih je izrekla, niso resnične, da je z njo vse v redu, da ni pogrešana, ampak da le počiva doma.

Ultimat

Zaradi dvomov o avtentičnosti pisma in ker WTA še vedno ni dobila verodostojnega odgovora, so zaostrili pozive z ultimatom, da se lahko Kitajska poslovi od dogovorjenih turnirjev (med njimi je tudi zaključni turnir najboljše osmerice igralk za obdobje 2019–2028), če ne bo dokazala, da je športnica na varnem. Kot je zatrdil šef WTA Steve Simon, so pripravljeni prekiniti vse dogovore s Kitajsko, z vsemi zapleti vred, ki bodo temu sledili.

Šef WTA Steve Simon je še odločneje zahteval dokaz, da je teniška zvezdnica živa in zdrava. FOTO: Roslan Rahman/AFP

»Prevečkrat se zgodi, da posel, denar in politika diktirajo, kaj je prav in kaj narobe. Ko imamo mlado osebo, ki zbere dovolj poguma, da izreče takšne obtožbe ob zavedanju, kaj se lahko zgodi, jo moramo podpreti in zahtevati pravico,« je dejal Simon. »To je večje od posla,« je dodal, »ženske je treba spoštovati, in ne cenzurirati.«

Zdaj so oči uperjene v Peking, ki bo februarja gostil zimske olimpijske igre. Pozivi športnikov so glasni, prav tako ljubiteljev športa, Mednarodni olimpijski komite pa medtem, kot je poročal Reuters, vztraja pri tihi diplomaciji.