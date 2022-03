Z upanjem Johna Lennona

Pred generalni konzulat Ukrajine v Milanu je 29-letni italijanski glasbenik in skladatelj Davide Locatelli predvčerajšnjim dal prepeljati klavir ter kar stoje, kakor da bi se mudilo, začel igrati Lennonovo odo miru. Z daritvijo Imagine je – pred sicer maloštevilnim občinstvom pred konzulatom, a toliko večjim na portalih največjih italijanskih medijev in širše po spletu – želel izraziti solidarnost z narodom, ki ga je prizadela vojna.

»Glasba je bila vedno instrument miru. Imagine je himna upanja in si zamišlja svet, v katerem ni več vojn in vsi ljudje živijo v miru ... To potrebujemo v tem žalostnem trenutku. Mislim, da lahko vsak od nas s svojo umetnostjo prispeva k temu, da pošljemo sporočilo miru, da nikoli več ne bo vojn,« je ob pouličnem nastopu dejal ustvarjalec glasbene kulise in maneken iz videospotov in z zadnjih modnih revij Dolce&Gabbana.

Eno svojih avtorskih skladb, zdaj povezanih tudi z visoko modo, Experience je marca pred dvema letoma z besedami spodbude poklonil svojemu mestu Bergamu, zaznamovanemu s kolonami vojaških tovornjakov in v njih preštevilnih pokojnih. Tako kot je mesec zatem glasbo v uteho zaradi pandemije prizadetima in užaloščenima Italiji in svetu daroval Andrea Bocelli v prazni milanski katedrali in nadrealistično opustelem trgu pred njo.

Tudi spomladi pandemičnega leta 2020 je na pobudo izraelske igralke Gal Gadot in njenih superznanih prijateljev in prijateljic po instagramu odmevala Imagine. Da bi z njo dvignili moralo med ljudmi, zaprtimi med štiri stene. Imagine, ki je odmevala tudi Lennonu v slovo na Wembleyju, ob koncertih za žrtve napada 11. septembra 2001 in uničujočega cunamija v Aziji pa tudi na jutro po terorističnih napadih v Parizu, je lani praznovala že pol stoletja. A med ljudmi še vedno, kot v teh tri minute in tri sekunde dolgih sanjah Johna Lennona (in Yoko Ono), vztraja le predstava o tem, »da bi vsi ljudje živeli v miru« in »da bi svet (za)živel kot eno«.