Za Elvisovo obleko s koncerta iztržili milijon dolarjev, za med so šli še lasje

Kralj Rock'n'rolla Elvis Presley je še 44 let po smrti blagovna znamka, ki jo je mogoče nadvse uspešno tržiti na dražbah memorabilij. Pojem memorabilij pa je širok, vanj sodijo tako predmeti, povezani s karierami znamenitih osebnosti, kot bizarnosti.



Potem ko so ta konec tedna na dražbi GWS Auctions za obleko, ki jo je Presley leta 1972 nosil na koncertu v Madison Square Gardnu, iztržili 1.012.500 ameriških dolarjev, kar je bilo predstavljeno tudi kot nov avkcijski svetovni rekord (sicer brez podrobnosti o tem, kakšen predhodni rekord je ta prodaja presegla ...), je pozornost medijev pritegnila še prodaja nečesa, kar je, denimo, spletni Huffpost označil za najnenavadnejši Elvisov »spominek«.



Šopek njegovih črnih las, vloženih v kozarec in opremljenih z »obsežno dokumentacijo«, so na isti dražbi prodali za 72.500 dolarjev.



Kaj pomeni »obsežna dokumentacija«? To, da je pevčeve lase skozi leta zbiral njegov frizer Homer Gilleland. Kar je po rezu škarij pristalo v kozarcu, predstavlja največjo zbirko njegovih las na svetu, so pred prodajo zatrjevali v dražbeni hiši. Skratka, ne le par las, kolikor jih večkrat ponujajo na tovrstnih dražbah, pač pa »masiven primerek« v velikosti žogice za baseball.



A rekord le ni bil dosežen. S podobno prodajo za Presleyjeve lase so leta 2002 iztržili precej več, 115.120 dolarjev.

Komentarji: