Zadnja klapa o novih dogodivščinah navihane najstnice Gaje

Snemanje zadnjih scen

Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca so posneli še nekaj zadnjih, povezovalnih scen. FOTO: Matevž Šmon

Dogaja se tudi v ljubljanskem Woopu. FOTO: Matevž Šmon

Prebila sta se izmed 900 kandidatov

Zadnji snemalni dan so začeli med trampolini v Woopu. FOTO: Matevž Šmon

V zasedbi tudi znana igralska imena Gajinega očeta tudi tokrat igra Sebastian Cavazza, mamo Jana Zupančič, Primož Pirnat je družinski prijatelj Gregor, Ajda Smrekar spet Gajina učiteljica saksofona Ema in Lotos Šparovec višji inšpektor Hace. Na novo so se jim pridružili Jurij Zrnec, Bojan Emeršič, Matej Zemljič in Katarina Čas.

Uma Štader se bo v vlogi Gaje tokrat spopadla z najstniškimi težavami. FOTO: Matevž Šmon

Filmske počitnice

Enej pravi, da sta si z Maticem precej različna. FOTO: Matevž Šmon

Na Novem trgu

Čisto zadnje minute snemanja na Novem trgu v Ljubljani. FOTO: Matevž Šmon

Dober žur za konec je skoraj vedno dobra ideja in v tem slogu se je zaključevalo tudi snemanje filma Gajin svet 2. Glavna igralca sta se pred enim od zadnjih prizorov oblekla v mladostniška, a za kanec bolj slovesna oblačila, v dvorani Osnovne šole Prežihovega Voranca v Ljubljani so pobliskavale barvne luči, režiserin ekipa so bili v pripravljenosti, da pade ena zadnjih klap nadaljevanja družinskega filma Gajin svet, ki je prišel v kina leta 2018.Če ne bi bilo kamer in številne ekipe, ki se je v ponedeljek popoldne spretno razporedila ob stopnišču osnovne šole v središču Ljubljane, bi lahko pomislili, da je povsem navaden šolski dan z vrvežem na hodnikih. Po stopnicah so se sprehajali šolarji in med njima dvojica, v katero je bila še posebej usmerjena kamera. To sta bilain, najnovejša Gaja in Matic, glavna junakinja filma in njen prijatelj.Snemali so prizor z začetka nadaljevanja filma, ki si ga je v letih 2018 in 2019 v kinih ogledalo več kot 80.000 ljudi, na televiziji pa lani še 200.000. »A greva na sladoled?« je prijateljico Gajo povabil Matic. »Imam boljšo idejo, pridi,« mu je z nasmeškom pomignila. Prizor je doživel kakih sedem ponovitev, režiser Peter Bratuša, ki je prav pred tridesetimi leti kot direktor fotografije in producent sodeloval pri snemanju enega najbolj priljubljenih slovenskih filmov Babica gre na jug (režiral ga je), je mladima igralcema sproti dajal napotke, kaj izboljšati in kako, vmes so se prijateljsko pomenkovali, navsezadnje je bilo za njimi 27 dni snemanja. Ko je zadnji posnetek ocenil kot spodobnega, je skupina vedro planila na burek, režiser pa je vzel v roke škatlico s cigaretami in se odpravil pred šolo.Vse je šlo po načrtu, se je zadovoljno nasmehnil, navsezadnje mora iti, saj je denarja toliko, kolikor ga pač je. Film je tudi tokrat snemala produkcijska hiša Felina Films v koprodukciji z RTV Slovenija in Slovenskim filmskim centrom, ki sta ga večinoma financirala. »Predvsem je bila izjemna ekipa, zelo veliko smo naredili v kratkem času,« je dodal. Film so sproti montirali, a ne le določenih scen, kot je običajno.»Z, ki je montažer filma, sem se dogovoril, da bi to poskušali narediti v celoti. Izjemno sem navdušen nad tem, ker imaš tako nadzor nad stvarmi, ki jih nisi naredil optimalno in jih lahko takoj popraviš,« je pojasnjeval režiser. Zadnji dan – zjutraj so ga začeli v raju za ljubitelje trampolinov Woop – so tako snemali še nekatere povezovalne scene, ki jim jih prej ni uspelo oziroma so med montažo ugotovili, da manjkajo.Kot v prvem delu tudi tokrat film obravnava spletne zlorabe otrok in mladostnikov. »To je nevarnost, ki je starši pogosto niti ne opazimo, saj ne moremo imeti ves čas nadzora nad tem, kaj otroci počno za računalnikom ali zaslonom telefona. S filmom poskušamo odrasle spodbuditi, da bi se z otroki pogovarjali o tem in na splošno bolj resno jemali to težavo,« je povedal Bratuša, sicer še producent in scenarist filma. Scenarij je tudi tokrat napisal sPo njem bo najstnica Gaja med drugim doživela vdor v osebni profil na družbenem omrežju, pomagala rešiti kriminalni primer in znova dokazala, da je prijateljstvo tisto, kar največ šteje. In čeprav je nadaljevanje, bo Gajin svet 2 po Bratuševih besedah narejen tako, da ga bodo lahko gledali tudi ljudje, ki prvega dela niso videli, ne da bi jim zmanjkala kakšna informacija, bo pa v njem menda precej več akcije kakor v prejšnjem.Čeprav je večina igralcev istih kot v prvem delu, med njimi tudikot Gajina sestra Tea inkot njena prijateljica Daša, pa jim je iskanje glavne junakinje in njenega prijatelja vzelo kar nekaj časa. Izbrali so ju iz množice mladih, čisto na začetku jih je bilo kar devetsto. Kaj je na koncu prevladalo, je nemogoče reči, pravi Bratuša: »To je neki občutek, ki ga dobiš. Navsezadnje smo se tri ali štiri tedne družili in vsak teden še malo zožili izbor, otroke smo preizkušali v različnih scenah in razpoloženjih …« Ker so s temi mladimi igralci preživeli toliko časa, so bili nato v procesu snemanja po sogovornikovih besedah enakovredni odraslim igralcem.Kar 16 dni so snemali na Obali, kjer so preživeli prave filmske počitnice. Glavno dogajanje je namreč postavljeno v Ankaran, v akcijo so vključili celo luško kapetanijo in pomorsko policijo. »Super je bilo, oba sva zelo uživala med temi počitnicami,« je vedro vzkliknila petnajstletna Uma Štader, sicer dijakinja prvega letnika waldorfske gimnazije. Že na prvi pogled je opaziti, da je navajena nastopanja in tudi avdicija za Gajin svet 2 zanjo ni bila prva. Ampak ne bi bila Gaja, je urno dodal Enej, če ne bi od njega izvedela za avdicijo. Ker je Umin brat njegov prijatelj, se je beseda razširila, a šele nekaj tednov pozneje sta izvedela, da bosta igrala skupaj. »Enkrat mi je samo njen brat povedal, da je Uma Gaja. Čez en teden pa sem bil jaz Matic,« je dobrovoljno pripovedoval Enej, učenec OŠ Milana Šuštaršiča iz Ljubljane.Čeprav se lahko ob vseh teh imenih hitro zmedemo, mlada sogovornika hitro navedeta razlike med njunima osebnostma in tistima, ki sta ju prevzela za film. »Gaja ni klasična punca; je bolj fantovska, rada ima pustolovščine in adrenalin in glede tega sva si podobni. A če mene vprašate, nima nikakršnega sloga za oblačenje,« se je nasmejala Uma. In kakšna je Uma? »Drugačna, a prav to je čar filma in igre, da se znaš preleviti vanj tudi, če ti lik ni podoben.«​Enej je prav tako ugotavljal, da sta si z Maticem različna. »Na primer, on je računalniški genij, jaz pa nimam pojma o računalnikih in tehnologiji. Ima zelo dobro prijateljico, a ima prav tako slab slog oblačenja,« je dejal štirinajstletnik, sicer skejter s temu primernim slogom.Med filmom so se menda izkristalizirale tudi njune želje za prihodnost. Uma je, kot pravi, že prej vedela, da bi rada igrala, zdaj je še bolj prepričana o tem. In tudi Enej bi rad, je povedal, poizkusil priti na akademijo za igro. Razpoloženje v šoli so zadnji dan snemanja kot statisti soustvarili kar učenci z domače OŠ Prežihov Voranc. Prav nihče se ni pritoževal nad nenehnim ponavljanjem prizorov, mirno so sledili navodilom in potrpežljivo čakali na nova. »Mislim, da otroke to zelo zanima, veliko jim pomeni, da lahko opazujejo proces snemanja, noben se še ni pritožil, da bi mu bilo dolgčas,« je zatrdil režiser.Prav zadnja klapa je padla nekaj ur pozneje, ponoči, na Novem trgu v Ljubljani. Ob vodnjaku se je odvil eden od ključnih prizorov, v katerem se porušita dva odnosa, »in to na istem mestu, kjer sta se v prejšnjem filmu vzpostavila«, je spomnil Peter Bratuša in pomenljivo dodal, da je film tudi romantična komedija.V kinih ga bo mogoče videti prihodnjo jesen. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi ga do januarja dokončali, potem gre na festivale, do konca avgusta bodo prve predpremiere. Za premiero so okvirno določili 8. september. »Za začetek šole, kajti to je natanko tak film, ki ga hočeš gledati po počitnicah,« je sklenil Peter Bratuša.