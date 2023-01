Zadnje slovo od Elvisove edinke

Na stotine žalujočih je danes zjutraj preplavilo Graceland, da bi se poklonili pevki Lisi Marie Presley na posestvu legende rock'n'rolla Elvisa Presleyja. Lisa Marie je umrla 12. januarja, stara 54 let, potem ko so jo v bolnišnico v Los Angelesu prepeljali zaradi srčnega zastoja.

Za njo so ostale tri hčerke, 33-letna igralka Riley Keough in 14-letni dvojčici Finley in Harper Lockwood. Njen sin Benjamin Keough je leta 2020 storil samomor.

Lisa Marie je k poslednjemu počitku legla poleg svojega sina Benjamina Keougha, ki je leta 2020 storil samomor. FOTO: Nikki Boertman/ Reuters

Dva dni pred smrtjo se je z mamo Priscillo Presley pojavila na podelitvi zlatih globusov na Beverly Hillsu v Kaliforniji, kjer je igralec Austin Butler prejel nagrado za vlogo njenega očeta v filmu Elvis.

Presleyjeva je svojo glasbeno kariero začela z dvema albumoma, To Whom It May Concern in Now What, ki sta se uvrstila na lestvico albumov Billboard. Bila je poročena in ločena štirikrat, med drugim s pop zvezdnikom Michaelom Jacksonom in igralcem Nicholasom Cageom.

Graceland so danes odprli že ob 5. uri zjutraj. FOTO: Nikki Boertman/ Reuters

Praznovanje življenja

Bilo je mrzlo in sivo nedeljsko jutro v Memphisu, spominska slovesnost je potekala na travniku pred Gracelandom, kjer je Lisa Marie kot otrok živela z očetom.

Dvorec, ki je danes muzej in turistična atrakcija in ga vsako leto obišče več sto tisoč oboževalcev, da bi proslavili Elvisovo življenje in njegovo glasbo, je bil danes prizorišče slovesa od njegove edinke.



Slovesnost – praznovanje življenja Lise Marie – je uvedla skladba Amazing Grace, ki sta jo zapela Jason Clark in cerkveni zbor iz Tennesseeja.

Tudi Priscilla Presley je bila ganjena nad tem, koliko ljudi je prišlo na spominsko slovesnost. FOTO: Nikki Boertman/ Reuters

Na pogrebu so spregovorili Lisini dolgoletni prijatelji in prijatelji družine Presley, vključno z nekdanjim županom Memphisa A. C. Whartonom, vojvodinjo Yorško Sarah Ferguson, managerjem Jerryjem Schillingom, glasbeni nastop sta izvedla Axl Rose, ki je zapel uspešnico Guns'n'Roses November Rain, in Alanis Morissette, ki je izvedla pesem Rest iz predlanskega leta.

Preden se je slovesnost začela, so predvajali Elvisovo He Touched Me in ganljiv duet Lise in pokojnega očeta v skladbi Where No One Stands Alone.

Po bogoslužju je šla procesija žalujočih po Meditacijskem vrtu Gracelanda. Sarah Ferguson je prebrala pesem z naslovom A Tribute To Their Children, ki jo je napisal George Frost, mati Lise Marie, Priscilla Presley, pa je nato spregovorila nekaj besed ter prebrala pesem vnukinje Riley Keough.

»Vedela je, da je blizu konca. Krivec za njeno smrt je bilo zlomljeno srce. Zdaj je doma, kamor je vedno spadala, a moje srce pogreša njeno ljubezen,« je v imenu svoje vnukinje povedala Priscilla.

Lisa Marie je poleti namreč objavila esej, v katerem je zapisala, da jo je sinova smrt zlomila in za vedno zaznamovala njeno življenje.