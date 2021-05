Zakaj je ležišče z žepkastimi vzmetmi najboljša rešitev za vas

Pravilna izbira bo poskrbela za izredno pomemben spanec – spali boste mirneje in udobneje. Posledično se boste zbudili srečni in pripravljeni na nove izzive.

FOTO: Lagea

Kaj so žepkasta ležišča

FOTO: Lagea

Za koga je ležišče z žepkastimi vzmeti primerno

FOTO: Lagea

Kateri materiali so še poleg žepkastih vzmeti

FOTO: Lagea

Večina prodaje v naši spletni trgovini Opremisidom so ležišča z žepkastim vzmetenjem , ki so popolna rešitev za odlično spanje. Žepkasta ležišča so višja in kompaktnejša, kar pomeni, da omogočajo boljše prilagajanje telesa skozi različne trdote pen in lateksa () na same vzmeti in posledično boljši spanec. So trpežne in imajo izredno dolgo življenjsko dobo. Ležanje na ležišču z žepkastimi vzmeti daje občutek, da spimo v ležišču in ne na njem.Kot nam že ime pove, so žepkasta ležišča sestavljena iz visokokakovostnih vzmeti sodčastke oblike, ki so dane v bombažne žepke. Te vzmeti so izdelane iz visokokakovostnega jekla (žice) različnih debelin, ki na koncu določajo, kako trdo bo ležišče.Žepki so med seboj ločeni in delujejo neodvisno eden od drugega. Na pritisk telesa se odzovejo samo tisti, ki so obremenjeni. Drugi mirujejo. Tako se odlično prilagajajo telesu in poskrbijo, da skozi celotno spanje hrbtenica ostane v pravilnem položaju. Mišice se sprostijo, spanec pa je zato bolj miren.So korak naprej od klasične vzmetnice s pletenjem bonell, ki smo je bili vajeni včasih. Ta se je prilagajala ploskovno in veliko slabše kot žepkaste vzmeti, ki jih poznamo danes.Še korak naprej so titanove vzmeti, ki dodatno povečajo vzdržljivost ležišča in poskrbijo, da bo življenjska doba resnično dolga.Vzmetnica Baltimore vsebuje kar 1600 titanovih žepkastih vzmeti (dvakrat več kot pri običajni vzmetnici) s 7 različnimi conami trdote, kar bo zagotovilo, da so med spanjem pravilno podprti vsi deli telesa. Dodatno lahko s pomočjo različnih trdot hladno valjane pene določite, ali želite ležišče enotne trdote ali pa vsako polovico drugačne.Ležišča z žepkastimi vzmetmi spadajo prav v vrh, ko govorimo o kakovosti spanja, in so primerna za vsakogar, tudi za otroke. Zaradi odlične zračnosti in prožnosti so primerna tudi za osebe z več kilogrami in tiste, ki se med spanjem veliko potijo.V ta namen je proizvajalec razvils patentirano prevleko na letni strani, ki hladi vse leto, a hkrati mehko žametno na zimski strani, ki poskrbi, da vam bo toplo, ko to potrebujete.: Za vse, ki imate več kot 100 kg oziroma prisegate na trdo ležišče, priporočamo trdo različico, ki ima kompresirane žepkaste vzmeti. Unikaten občutek ležanja lahko preverite pri nas v salonu v Brežicah. Lahko se tudi odločite za različico ležišča iz pene , če vam vzmeti ne ustrezajo.Jekleno jedro je samo dobra osnova vzmetnice. Za udobje so potrebni različni sloji bodisi pene bodisi drugih materialov, pri čemer proizvajalec poskuša doseči optimalno udobje za vsakega posameznika.Uporabljene so različne vrste spominskih oziroma memory pen, dodane so plasti hladno valjane pene, lateksa, volne, svile, bombaža, različnih tkanin in sintetična vlakna.Navadno za popoln spanec potrebujete poleg ležišča tudi popoln vzglavnik . Če se zelo potite, priporočamo Experience, ki je hladen vse leto.Naročnik oglasnega sporočila je Lagea d.o.o.