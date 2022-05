Zakaj Ruse moti oskarjevec Morgan Freeman

Rusija je v soboto objavila osvežen seznam 963 Američanov, ki jim je prepovedan vstop v državo. Po navedbah Reutersa je rusko zunanje ministrstvo v izjavi za javnost sporočilo, da je to odgovor na »nenehne protiruske sankcije«, in dejalo, da je njihov cilj omajati ZDA, ki poskušajo vsiliti neokolonialni svetovni red preostalemu planetu.

Na posodobljenem seznamu je večina ameriških senatorjev in članov predstavniškega doma, nekdanjih in sedanjih vladnih uradnikov, novinarjev, vojaškega osebja, odvetnikov, državljanov, izvršnih direktorjev – in celo nekaj umrlih posameznikov, je dodala CNN. Med drugimi sta na seznamu John McCain in namestnica direktorja obrambne obveščevalne agencije Melissa Drisko, oba sta umrla leta 2018.

V Kremlju niso pozabili

Rusija je »pregledala« tudi Hollywood, na seznam pa uvrstila igralca Morgana Freemana ter filmskega ustvarjalca Roba Reinerja. Freeman je v videoposnetku iz leta 2017 Vladimirja Putina obtožil, da je napadel ZDA. Video prikazuje oskarjevca, ki »nekdanjega vohuna KGB« obtožuje, da izvaja kibernetične napade in širi lažne informacije, da bi se maščeval za razpad svoje domovine Sovjetske zveze. Pri tem igralec poziva tedanjega predsednika Donalda Trumpa, naj pove narodu, da »smo bili med volitvami napadeni od ruske vlade«. Posnetek je producirala skupina The Committee to Investigate Russia (Odbor za preiskovanje Rusije), nepolitična skupina, ki jo je ustanovil hollywoodski režiser Rob Reiner, da bi razkrila agresivna prizadevanja Rusije za podreditev ameriške demokracije. Posnetek je takoj povzročil medijsko nevihto v Rusiji in postal viralen na družbenih omrežjih. Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov se je takrat odzval z besedami, da Kremelj filma ne jemlje resno, saj so njegove obtožbe neutemeljene in izključno čustvene. Sčasoma bo minilo, je sklenil Peskov. Toda v Kremlju očitno tega videa niso pozabili.

Igralec je bil petkrat nominiran oskarja, zlati kipec je prejel za stransko vlogo v drami Clinta Eastwooda Punčka za milijon dolarjev. Foto promocijsko gradivo/Merie W. Wallace

Rusko ministrstvo je v soboto ločeno objavilo tudi imena 26 Kanadčanov, ki jim je bil prepovedan vstop v državo, poleg prejšnje prepovedi premieru Justinu Trudeauju je zdaj na seznamu tudi njegova soproga Sophie Trudeau. To se je zgodilo le štiri dni zatem, ko je Kanada predstavila zakon, ki bo Putinu in približno 1000 članom njegove vlade in vojske prepovedal potovanje v Kanado.

Prvi seznam že marca in aprila

Ruska vlada je že marca poleg predsednika Joeja Bidna na »stop listo« dodala še njegove najožje sodelavce, svetovalce pa tudi sina Hunterja Bidna in nekdanjo ameriško predsedniško kandidatko Hillary Clinton. Aprila je Rusija podaljšala seznam z imeni podpredsednice Kamale Harris, izvršnim direktorjem Mete Markom Zuckerbergom in direktorjem Banke Amerike Brianom Moynihanom.