Spletni prevaranti oboževalce skupine Oasis ogoljufali že za dva milijona funtov

Oboževalci skupine Oasis so zaradi prevar pri nakupu koncertnih vstopnic za njihovo težko pričakovano turnejo izgubili že več kot dva milijona funtov, ocenjuje banka Lloyds. Izračun so opravili na podlagi zbranih prijav tovrstnih goljufij, pri tem pa ugotovili, da gre v kar 56 odstotkih vseh letos prijavljenih primerov za oboževalce leta 2009 razpadle rock oziroma britpop skupine iz Manchestra. Povprečna izguba na osebo znaša 436 funtov – 200 funtov več kot siceršnja v takšnih primerih –, pri čemer je najvišji znesek presegel 1700 funtov.

Največ oškodovancev je iz Edinburga, Warringtona in Manchestra, prevarani posamezniki pa so najpogosteje, v kar tridesetih odstotkih primerov, stari od 35 do 44 let. Od avgusta 2024 do marca 2025 je bilo prijavljenih več kot tisoč primerov, pri čemer Lloyds ocenjuje, da je bilo v celotni Veliki Britaniji verjetno več kot 5000 žrtev.

Prevare se pogosto začnejo na družbenih omrežjih, kjer goljufi objavljajo lažne oglase za prodajo vstopnic – bodisi po znižani ceni bodisi po previsoki ceni za razprodane dogodke. Žrtve nakažejo denar prek bančnega nakazila, nato pa goljufi izginejo. Banka opozarja, da so tovrstne prevare najpogostejše ob začetku prodaje in tik pred dogodkom.

Liz Ziegler, direktorica sektorja za preprečevanje prevar pri banki Lloyds, je za Guardian poudarila, da morajo družbena omrežja ostreje ukrepati proti goljufijam, saj so lažne objave, ki vodijo do njih, v nasprotju s pravili teh platform. Opozorila je, da varen nakup omogočajo le ugledni in pooblaščeni prodajalci; če pa potrošnika nekdo na družbenih omrežjih pozove k plačilu prek bančnega nakazila, je to znak za rdeči alarm.