Besedo zastoj povezujemo z nevšečnostmi, ki so posledica dejstva, da se je nekaj zataknilo in ne poteka, kot je bilo predvideno.

Beseda je v SSKJ2 v prvem pomenu razložena kot 'prenehanje premikanja naprej in ostajanje kje'.

V življenju se srečujemo z različnimi vrstami zastojev, med katerimi so nekateri lahko tudi usodni, kot je denimo srčni zastoj, in drugi, ki imajo lahko prav tako resne posledice, a vsaj na posameznika navadno ne vplivajo tako drastično, na primer gospodarski zastoj.

Ob pojavu toplejšega vremena se ob koncu tedna vse pogosteje omenjajo prometni zastoji, ki so še pogostejši v času dopustov, ko neredko poročajo o večurnih in večkilometrskih zastojih.

Če imajo običajni prometni zastoji navadno povsem konkreten razlog, denimo v obliki prometne nesreče ali del na cesti, pa poznamo tudi takšne, ki nastanejo brez objektivnega razloga in se imenujejo fantomski zastoji.

Beseda zastoj v slovarjih na portalu Fran.

Prometni strokovnjaki pravijo, da so posledica neupoštevanja varnostne razdalje in agresivne vožnje. Gre torej za zanimiv paradoks, pri katerem vozniki s prehitro vožnjo povzročajo zastoje na cestah.

Zelo verjetno je, da se bomo v prihajajočih poletnih dneh znašli v kakšnem prometnem zastoju.

V tem primeru nam lahko pri spoprijemanju s težavo poleg upoštevanja cestnoprometnih predpisov pomagata le potrpežljivost in zavedanje, da so prometni zastoji po definiciji začasne narave in da so neprimerno manj usodni od tistih v medicini.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Simon Atelšek.