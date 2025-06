Manjšalnice običajno pomenijo nekaj majhnega, ljubkega ali lepega, lahko tudi vse troje skupaj, vendar rade pridobijo še dodatne pomene.

Zanimivo je, da se manjšalnice uporabljajo tudi za poimenovanje nekaterih novejših tehnoloških izdelkov manjše velikosti, kot sta ključek in miška, čeprav v angleščini, po kateri smo se zgledovali pri poimenovanju obeh pripomočkov, nista uporabljeni manjšalnični obliki, ampak smo si jezikovno dodano vrednost v obliki manjšalnice omislili sami.

Če so še nedavno prevladovali kovinski ključki za odklepanje, danes prevladujejo USB- oziroma pomnilniški ključki.

Pri prebiranju pogovorov na slovenskih tehnoloških forumih se zdi, da obstaja več skupin pišočih glede uporabe USB-ključkov. Prva skupina jih pojmuje kot zastarelo tehnologijo in si ne zmore predstavljati, zakaj bi jih kdo danes še uporabljal, kaj šele kupoval nove.

Beseda ključek v slovarjih na portalu Fran.

Druga skupina jih v nekaterih okoliščinah uporablja kot priročen način za prenos podatkov, k čemur pripomoreta njihova majhnost in preprostost uporabe. Potem so tu še tisti, ki ključkov sami ne uporabljajo, a dopuščajo možnost, da so za koga koristni.

Toda dejstvo je, da lahko s ključkom nehote odklenemo ključavnico v varovane digitalne svetove tudi nepovabljenim gostom.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Andrej Perdih.