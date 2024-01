Zgodba četverčkov iz ljubljanske porodnišnice

V Sloveniji pa tudi v Banjaluki, od koder sta po rodu mlada starša, odmeva novica s konca tega tedna, da so se v ljubljanski porodnišnici rodili četverčki Matej, Luka, Marko in Jovan. Neuspešno smo poskušali priklicati očeta – družina ima še skoraj petletnega sina in živi v Celju –, smo pa v podjetju, kjer je zaposlen, izvedeli, da »ima zelo pestre dni in je zasut s klici«, predvsem novinarjev, ki bi radi prišli z njim v stik. Želi si, da bi izjave za javnost še počakale, so še razkrili. Več o tem izjemno redkem dogodku pa je pojasnila vodja porodne enote ljubljanske porodnišnice Mirjam Druškovič. Njihov tim zdravnikov predlagal redukcijo s štirih plodov na enega ali celo prekinitev nosečnosti, saj bi s tem zagotovili boljši izid nosečnosti.