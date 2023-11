Zgodbe zdravljenih alkoholikov s srečnim koncem

Martinovanje, na enajsti dan v novembru, ko »svet' Martin iz mošta dela vin'«, Slovenci na veliko praznujemo. Praznik ima sicer še predkrščanske korenine, pomenil je zahvalo bogovom za dobro letino in priprošnjo za prihodnje leto. A škodljiva raba alkohola je velik javnozdravstveni problem, predvsem pa razbija družine, sesuva osebnosti in za vedno spremeni odnose med ljudmi. Govorili smo z »zazdravljenimi alkoholiki«, ki so v alkoholni omami preživeli leta ali desetletja, se proti njej borili in se iz nje uspešno izvili, svoje izkušnje pa je opisala tudi hči in žena alkoholika.

V družini sogovornice iz Ljubljane, zdaj že 23 let članice ljubljanskih Anonimnih alkoholikov (AA), je bil alkoholizem zelo prisoten. Oče, ki ju je z mamo zapustil, ko je bila še majhna deklica, se je zapil do smrti, prav tako sestrični in nečakinja. Sama je v omami tablet in alkohola živela kar tri desetletja.

Leta abstinence,najlepša leta njenega življenja

V mlajših najstniških letih je doživela spolno zlorabo materinega ljubimca, mama ji je pri 17 letih umrla za infarktom. Nekaj mesecev je živela pri stricu, nato zaživela s starejšim moškim, novinarjem, ravnatelj srednje šole pa ji je, rekoč, da bo s svojim načinom življenja pohujšala sošolke, prepovedal hoditi v šolo. Še danes se sprašuje, kje je bila takrat socialna služba.

Potem se je poročila, pozneje šolo nekako dokončala, ko je zanosila, se je začela omamljati s protibolečinskimi tabletami, tako je bilo vse lažje in lepše. Vmes je prenehala, po porodu pa znova začela – skupaj z alkoholom. Z možem je bila precej na terenu, a v družini je bilo veliko agresije. Ko se je z novim moškim na pomembnem položaju in hčerko odselila v drug kraj, se ji je zdelo, da je končno rešena vsega slabega.

Toda pravljični svet se ji je po kakšnem letu sesul zaradi varanja in laži. »Ob prvi ločitvi sem imela 26 let, ko sem končala v Polju z razbito glavo, pa 45. Ves ta čas sem pila, moja hči je v takem odraščala, toda mož mi je vsakič, ko je zmanjkalo piva, prinesel nov zaboj,« priznava iskreno. Hči se je po srednji šoli odselila, mož si je našel drugo žensko.

»Dve leti pred zlomom, z znanko sva imeli svoje podjetje, nisem bila sposobna delati, nekega dne sem doživela delirij in epileptični napad, ne vem, po kakšnem čudežu sem po telefonu poklicala hčer. Z možem sta me odpeljala na urgenco, v Polju sem bila kakšna dva meseca, potem pa se zdravila v enoti na Poljanskem nasipu. Tam sem prvič povedala za zlorabo v otroštvu, a svojo družino sem še vedno prikazovala idealizirano.«

Nekega dne je v domači omarici našla tableto, ko jo je naslednji dan razkril urinski test, so jo odslovili s terapije. Obupano, kako bo poslej, jo je znanka s terapije spoznala s člani AA, kar opisuje kot najboljše, kar se ji je zgodilo v življenju. »Prvič sem se počutila sprejeto, prvič sem srečala ljudi, ki so govorili iskreno o sebi in nič prikrivali, to mi največ pomeni še danes. To me je najbolj fasciniralo, saj sem prej živela v zlaganem svetu. Težav s tem seveda ni bilo konec.«

Veliko je prejokala zaradi hčerke, morala je opraviti z jezo do očeta, ki jo je zapustil zaradi pijače, in ravnatelja, ki ji ni dovolil v šolo, odpustiti mami, ki je dopustila zlorabo, še danes se sprašuje, kdo jo je čuval, da ni koga povozila do smrti, ko je tolikokrat opita sedla za volan. Z vnukoma je razvila pristne odnose. Vesela je, da bo kmalu vstopila že v 24. leto abstinence, to je najlepše obdobje njenega življenja.

Šok ob kuverti z vlogo za ločitev

Upokojeni delovodja Anton Mlinarič, eden od letošnjih prejemnikov državnega priznanja za prostovoljstvo in koordinator v celjskem klubu zdravljenih alkoholikov Aljažev hrib, najstarejšem klubu te vrste pri nas, razkriva, da se je alkoholu udinjal že njegov oče, mama je ob tem trpela, a v tistih časih je delavske družine pijača pač spremljala vsepovsod.

Sam se je z alkoholom začel srečevati ob gradnji družinske hiše, ponujali so mu ga očetovi pivski prijatelji, že ob koncu osnovne šole je večkrat spil kozarec piva ali dva, v srednji šoli so si za malico poleg sendviča kupili pivo namesto soka. Po zaposlitvi v podjetju, katerega štipendist je bil, je padel v družbo, ki je že zjutraj spila nekaj kratkega.

»Z njimi sem pil v službi in po službi. Ko sem se poročil, sem pitje nekoliko omejil, toda potem se je stopnjevalo, saj doma na ta račun ni bilo kritike,« dodaja. Hči jima je umrla po rojstvu, naposled sta dobila sina, tedaj, pravi sogovornik, je alkohol puščal ob strani, saj je hotel biti ženi v oporo ob žalostnem in nato veselem dogodku.

»Potem sva končno zaživela na svojem, toda v ta novi blok so se začeli vseljevati sodelavci in tako se je pitje preselilo tudi na dom, konec tedna na piknike, zvečer ob kartanje. Stalno smo pili, ker pa so bile z nami tudi družine, nisem bil deležen veliko kritike,« pravi.

Ko mu je umrla mama in sta z ženo začela skrbeti za očeta, mu zaradi obveznosti ni več ostajalo časa za pitje, ko so se po očetovi smrti preselili v hišo, pa je vnovič iskal vsako priložnost. »Vsi so vedeli, da pijem, samo jaz ne. V službi nisem več napredoval, s sosedi se nisem družil, z ženo in sinom, ki je odraščal brez mene, smo se odtujili, čeprav sta me prosila, naj končam z odvisnostjo, naj se ne uničujem in jima ne delam sramote.

Vse to sem odlagal, šok pa doživel ob kuverti z vlogo za ločitev. Ženo sem prepričal, naj mi da še eno možnost, in poiskal pomoč v bolnišnici v Vojniku, toda ker sem se zdravil ambulantno, z obiski psihiatra enkrat na mesec, sem pri abstinenci zdržal le devet mesecev, med novoletnimi prazniki sem se pregrešil in bil znova na začetku oziroma še bliže dnu.«

Pot do ozdravljenja je prineslo šele bolnišnično zdravljenje, kamor je odšel ob ženini pomoči. Priznava, da je šel s strahom v bolnišnico, s strahom se je vrnil, a je zmogel zaživeti brez alkohola. V službi je napredoval, s sinom in ženo poglobil odnose. Veliko se je spremenilo, posvetil se je prostovoljnemu delu in pomoči sebi enakim, prizadeva si, da bi tema alkoholizma in njegovih pasti prodrla tudi v šole, o tem se v Sloveniji še vedno premalo govori.

Program Al-Anon, najboljša šola za svojce

Upokojenka Marija je pol življenja živela z alkoholiki. Veliko fizičnega in psihičnega nasilja je doživela že doma, zaradi nasilnega očeta so nemalokrat celo v snegu morali prespali na prostem, da bi se rešila, se je pri 22 letih poročila. »Tudi moža mi je določil oče, vendar sem ga pozneje vzljubila. Pet let nisva imela otrok in takrat je še šlo, lahko sva se posvečala drug drugemu, potem se je rodil prvi otrok s težko telesno okvaro, ki je v tistih časih še niso znali uspešno zdraviti, do tretjega leta je bil več v bolnišnici kot doma. Sama sem se veliko ukvarjala z njim, mož pa je začel izostajati od doma in se vdajal alkoholu. Kljub vsemu sem 33 let vztrajala v zakonu. Bila sem izčrpana, psihično zaradi nespoštovanja in vsakodnevnih žalitev, zakonska zveza ni delovala, kot bi bilo treba,« priznava.

Njeno življenje je bistveno spremenil program Društva za samopomoč družin alkoholikov Al-Anon. Opisuje ga kot najboljšo šolo njenega življenja, poslej živi svobodno, mirno, zadovoljno in srečno, poudarja. V skupino jo je povabila prijateljica, rekoč, da se pogovarjajo o družinskih zadevah in jih rešujejo. Tudi zase ni povedala, da jo obiskuje zaradi alkoholizma v družini.

»Tam sem bila zelo lepo sprejeta, takoj sem začutila, da sodim mednje,« se spominja. Ob zgodbi ženske, katere mož je po nekaj letih abstinence napravil recidiv, ona pa se je s hčerko sredi šolskega leta odselila v drug kraj, je začutila, da bi to lahko bila rešitev tudi zanjo. Začela je delati na svoji osebnosti, graditi lastno spoštovanje in samozavest. Drugo leto obiskovanja Al-Anona je zapustila dom in se po letu dni vrnila, tudi v tujini je obiskovala srečanja.

»Po vrnitvi sem možu dejala, da odpustim in pozabim vse, kar se je zgodilo do včeraj, če se gre zdravit. Ni bil za to. Odgovorila sem mu, da se potem najini poti razideta,« pripoveduje. Družino je zapustila pri 51 letih, tudi hči se je zaradi moževega alkoholizma in hazarderstva razvezala pri 30, vnukinja je pri 20 letih z enoletnim otrokom pred vrata postavila narkomana, do tega koraka ji je pomagal tudi babičin in mamin zgled, izkušnje s srečanji.

Zdaj živi z novim partnerjem v petčlanski družini. Kot pa poudarja sogovornica, je njo samo pri usmeritvi na lastno življenjsko pot najbolj osvobodilo načelo, da je treba gledati in živeti le za danes, to te osvobodi bremena preteklosti in strahu pred prihodnostjo, zelo dragocena je tudi anonimnost, ki jo omogoča Al Anon. Zdaj uživa v najlepšem obdobju svojega življenja, člani Al-Anona pa so njeni iskreni in dragoceni prijatelji, na katere se lahko obrne kadarkoli.

Pijanec, alkoholik je premilostna beseda

Danes 61-letni Ivan Hočevar, nekdanji policist in zdajšnji predsednik Društva Abstinent Vipavske doline, se je upokojil pri 49 letih. Že prej, pravi, se ni branil alkohola, bolj pa je vanj zabredel, ko je bil pet let v pokoju. S prijatelji so se veliko družili, hodili po kantinah in hramih, vse to se je stopnjevalo in kakšno leto pred zdravljenjem je zašel v čezmerno pitje. To je pomenilo, da je že na tešče užival alkohol, ko se je ponoči zbudil, je popil še malo vina ali žganja, neprekinjeno je živel v opoju alkohola.

»Tisti, ki so me poznali, niso niti opazili, da sem alkoholik, nikoli nisem bil nasilen in nisem imel finančnih težav. A bil sem pijanec, alkoholik je premilostna beseda. Občasno sem sicer imel krajša obdobja abstinence. Zadnjih pet dni pred zdravljenjem sem doživljal hudo nespečnost, nenehno sem posegal po pijači, tresel sem se in zeblo me je, čeprav je bilo zunaj toplo. Na koncu so me odpeljali z reševalnim vozilom, bil sem na robu delirija in epileptičnih napadov,« opisuje svojo zgodbo.

Prvi tedni zdravljenja so bili težki, priznava, bil je zmeden, pri branju si ni mogel zapomniti niti enega prebranega stavka. Toda strukturirani dnevi po programu in veliko gibanja so prinesli rezultate in predvsem drugačno počutje. »Po nekaj tednih sem se počutil kot nov, po desetih tednih kot mladenič, čeprav sem imel 56 let. Izgubil sem osem kilogramov, izboljšal se mi je videz, zajela me je evforija navdušenja. Rehabilitacijo sem nadaljeval v našem društvu,« pravi.

Ožjim prijateljem je povedal za zdravljenje, ko se je vrnil, so mu čestitali, da je za to zbral pogum, ta pozitivna sprejetost mu je vlila še dodatno zadovoljstvo. A statistika je neizprosna, poudarja, po prvem zdravljenju je uspešnih abstinentov le od 10 do 12 odstotkov. Njemu je uspelo.

Toda že med zdravljenjem so privrele na plano tudi vse družinske zamere, odnosi so bili skrhani tako z ženo kot s sinom in hčerko. Štiri mesece po njegovi vrnitvi z zdravljenja se je žena odselila. »Nisva našla skupnega jezika, leto in pol sva živela narazen, naposled smo se odločili za družinsko terapijo, ki jo spet obiskujemo in smo znova srečna družina. Ampak vložiti je bilo treba veliko truda v medsebojne odnose, če je leta prisoten alkohol, tega ne moreš popraviti čez noč,« je jasen.

Zdaj se skupaj z ženo udeležujeta pohodov društva in njihovih srečanj. Ko je pred štirimi leti prevzel društvo, se je odločil, da se ne bodo skrivali, preimenovali so se v Društvo Abstinent, saj pri zdravljenih alkoholikih človek najprej sliši besede alkoholik. Vse svoje aktivnosti radi objavijo, radi se pohvalijo s svojimi osebnimi uspehi in si predvsem prizadevajo razbiti stigmo.