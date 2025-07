Bo Evropa zmogla odgovoriti na kitajski napad z majhnimi avtomobili?

V nadaljevanju preberite:

Mini avtomobili v Evropi zadnja leta niso uspevali, vzrokov je več. Zdaj industrija o njih znova več razmišlja, mora se nekako odzvati, saj jo s tovrstno ponudbo z električnim pogonom nepresenetljivo prehitevajo kitajski tekmeci. V zvezi s tem imajo nekateri evropski proizvajalci tudi svojevrstne ideje.

Majceni avtomobili so bili nekoč v Evropi priljubljeni, ampak to so bili drugi časi. Čeprav so različne analize kazale, da bi morali zaradi vse večjih mest imeti potencial, ni bilo čisto tako. Bolje so se prodajali malce večji, okoli štiri metre dolgi, s katerimi so kupci ob prostoru za štiri le dobili nekaj več prtljažnika, po drugi strani pa ti avtomobili niso bili bistveno dražji od mini modelov.

S slednjimi so proizvajalci ekonomijo obsega poskušali doseči tako, da so izdelovali po več sorodnih modelov na enaki osnovi. Tako se spomnimo kombinacij ford ka/fiat 500 pa volkswagen up/škoda citigo/seat mii, toyota aygo/peugeot 108/citroën C1, renault twingo/seat forfour in še kaj bi se našlo.