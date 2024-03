Zima, kot je nekoč bila

Za okoli 122.000 učencev in dijakov z vzhoda Slovenije se počasi iztekajo zimske počitnice, njihovi vrstniki iz osrednjega in zahodnega dela države pa so že teden dni v šoli. A danes zime niso več to, kar so bile. Kje je daljno leto 1952 in zima, ki je prinesla najdebelejšo snežno odejo v zgodovini meritev; v Ljubljani so sredi februarja izmerili kar 146 centimetrov snega, na Bledu 180, na Bohinjskem 263.

Na Blejskem jezeru, nekoč drsalnem eldoradu, se že od začetka novega milenija tanjša ledena odeja, drsanje, hokej, hoja peš in s sanmi po jezeru so postali preteklost. Februarja 1984 smo v Delu pisali, da vremenske težave povzročajo največ nevšečnosti ljubljanskemu komunalnemu podjetju, saj so njegovi delavci že več dni brez oddiha, ker skušajo mesto očistiti snega, za kar so porabili okrog 3800 kubičnih metrov peska in približno 2500 ton soli. Januarja 1979 je huda ohladitev zajela celotno Slovenijo, Blejsko jezero je imelo celo 20 centimetrov debelo ledeno pregrinjalo. Vse to je preteklost, ki se bo težko ponovila.

Mestna hiša v Ljubljani na današnji dan pred 48 leti FOTO Dokumentacija Dela

Smučarska vlečnica na Kapeli pri Radencih leta 2000 FOTO Dokumentacija Dela

Počitniški tečaj za otroke na Krvavcu leta 2000. FOTO Dokumentacija Dela

Februar leta 2004 je bil tudi v Ljubljani snežen, meščani so zimsko idilo med drugim našli v Tivoliju. FOTO Dokumentacija Dela

Tramvaj v globokem snegu pozimi leta 1952 v Ljubljani FOTO. Arhiv Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Begunjski snežni plaz je zasul regionalno cesto med Tržičem in Ljubeljem pozimi 1984. FOTO Dokumentacija Dela

Sankaška idila v Tivoliju pozimi leta 2005 FOTO Dokumentacija Dela

Ulični hokej v Kranju leta 1986 FOTO Dokumentacija Dela