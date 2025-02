Žiriji festivala v Cannesu bo letos predsedovala Juliette Binoche

Filmski festival v Cannesu je za predsednico žirije letošnjega 78. festivala, ki bo potekal med 13. in 24. majem, izbral enega najbolj znanih obrazov francoske kinematografije v svetu, igralko Juliette Binoche. S tem bo 60-letna igralka nasledila režiserko filma Barbie Greto Gerwig, ki je žiriji predsedovala lani. Ta je zlato palmo podelila ameriškemu filmu Anora Seana Bakerja.

»Drugič v zgodovini festivala si bosta to prestižno mesto izmenjali dve umetnici,« so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili organizatorji festivala. Enako se je zgodilo samo še v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je ikona italijanske kinematografije Sophia Loren prevzela vodenje žirije po ameriški igralki Olivii de Havilland, znani iz filma V vrtincu.

Šest desetletij kasneje so v Cannesu izbrali Juliette Binoche kot eno mednarodno najbolj priznanih francoskih zvezdnic, ki jo cenijo tako občinstvo kot kritiki. Je ena redkih, ki je osvojila nagrade na vseh treh velikih festivalih, v Cannesu, Benetkah in Berlinu, je tudi ena redkih Francozinj, ki je prejela oskarja, in sicer leta 1997 za stransko vlogo v filmu Angleški pacient.

Binocheva, ki je sodelovala s francoskima režiserjema Jean-Lucom Godardom in Leosom Caraxom, pa tudi s Poljakom Krzysztofom Kieślowskim, Kanadčanom Davidom Cronenbergom in Avstrijcem Michaelom Hanekejem, je sicer redna gostja v Cannesu. Prvič se je na festivalu predstavila že leta leta 1985 s filmom Rendez-vous režiserja Andreja Techineja, ki jo je odkril, nato še s sedmimi filmi, nazadnje leta 2023 s filmom Okus strasti, ki ga je režiral Tran Anh Hung.

»Dobitnica najprestižnejših nagrad Juliette Binoche ne išče virtuoznosti, raje zaupa čustvom in izmuzljivi resnici trenutka,« so v objavi, ki je napovedala njeno predsedovanje žiriji, zapisali predstavniki festivala. Igralka, ki se tudi zavzema za človekove pravice, pravice žensk in okolje, pa je izjavila, da se veseli predsedovanja žiriji in da si ni nikoli predstavljala, da se bo 40 let po tem, ko se je udeležila Cannesa z »negotovostjo mlade igralke«, na festival vrnila kot predsednica žirije.

Imena drugih članic in članov žirije bodo organizatorji še sporočili, filme, ki se bodo uvrstili v tekmovalni program, pa bodo razkrili sredi aprila.