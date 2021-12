Živahno morsko dno med Fizinami in rtom Bernardin

V nadaljevanju preberite:

Morsko arheološko najdišče je območje med Fizinami in rtom Bernardin, kjer so zdaj hotelsko naselje, plaža, dom vodnih športov in nekaj hiš, bencinska črpalka in začetek nekdanjih skladišč soli. Ob tej obali je za približno hektar morja, ki med morjeplovci velja za najbolj mirno in prizanesljivo, kot naročeno za strateško obmorsko postojanko. Jugo, oštro ali lebič lahko povzročajo pomorcem in čolnom preglavice, vendar ne zmorejo razviti prave moči zaradi Savudrijskega polotoka, ki zapira in varuje Piranski zaliv pred pravo rušilno močjo južnega morja.