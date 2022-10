Znan datum kronanja novega kralja

Kralj Karel III. bo okronan 6. maja 2023 v Westminsterski opatiji. Ceremonija bo ohranjala tradicionalne elemente, vendar bo odsevala vlogo monarhije danes, so zapisali britanski mediji. Ceremonija kronanja britanskih kraljev sicer ostaja domala nespremenjena že tisoč let.

Karel bo maziljen s svetim oljem, prejel bo tudi žezlo, kraljevi prstan in vladarsko jabolko nato pa bo okronan s krono svetega Edvarda in blagoslovljen. Novi monarh bo med drugim zaprisegel, da bo branitelj vere. Tudi njegova žena Camilla bo maziljena in okronana. Slovesnost bo, kot vsako kronanje od leta 1066, vodil cantenburyski nadškof.

Ceremonija kronanja Elizabete II. je trajala tri ure, nanjo pa je bilo povabljenih osem tisoč ljudi. Britanski mediji poročajo, da bo ceremonija kronanja Karla III. najverjetneje krajša in manjša. Govori se o le eni uri in dva tisoč povabljenih gostih.