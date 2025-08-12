  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Ali bo referendum waterloo Katoliške cerkve v Sloveniji

    Govorjenje o kulturi življenja in ljubezni je leporečje za predane vernike. Svoj imperij je zgradila na kulturi greha in trpljenja.
    Ker sta si opravljanje in laganje dovolila tako visoka dostojanstvenika KC, je jasno, da sta s svojim zgledom dala zeleno luč žaljivemu in lažnivemu govoru nasprotnikov ZPPKŽ. FOTO: Primož Zrnec
    Galerija
    Ker sta si opravljanje in laganje dovolila tako visoka dostojanstvenika KC, je jasno, da sta s svojim zgledom dala zeleno luč žaljivemu in lažnivemu govoru nasprotnikov ZPPKŽ. FOTO: Primož Zrnec
    Delo
    12. 8. 2025 | 05:00
    9:15
    A+A-

    Z referendumom je seveda mišljen zakonodajni potrditveni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ). Prav nič ne dvomim, da bodo pobudniki z lahkoto zbrali potrebnih 40.000 podpisov podpore. Vendar ti podpisi še ne pomenijo, da bodo na referendumu tudi zmagali. Nasprotnikov ZPPKŽ je mnogo in seveda vsi nimajo istih vzrokov nasprotovanja. Na tem mestu bom govoril o glavnem nasprotniku – Katoliški cerkvi (KC). Ta je edina, ki z referendumom ne more ničesar izgubiti, kajti ZPPKŽ je že končal svojo zakonodajno pot. Če KC referendum izgubi, bo zakon pač začel veljati, kot bi tudi sicer, če referenduma ne bo. Kaj to pomeni za KC, kaj jo žene v referendum?

    Skušnjava oblasti

    Odgovor je preprost, gre za vprašanje oblasti KC. Krščansko pojmovanje oblasti je formuliral že sv. Pavel. »Ni je namreč oblasti, ki ne bi bila od Boga. ... Kdor se torej upira oblasti, se upira Božjemu redu.« (Rimljanom 13, 1–2). Ta nauk je bil temelj navdušenja dotlej nekrščanskih posvetnih oblastnikov za pokristjanjenje svojih ozemelj, saj so lahko z versko avtoriteto cerkvene duhovščine utrjevali svojo oblast. Cerkvena duhovščina pa je v zameno dobila politično, vojaško in gmotno podporo.

    Vsi ti privilegiji pa so Cerkvi prinesli skušnjavo posvetne oblasti. Znameniti teolog Hans Küng je v svoji knjigi Katoliška cerkev: kratka zgodovina zapisal: »oblastiželjna cerkev si lasti hegemonijo«. »Cerkev Zahoda je postala od srednjega veka dalje zaradi papeštva povsem samostojna oblastvena ustanova najvišjega razreda, kot takšni pa se ji občasno posreči, da si malodane docela podredi posvetno oblast.«

    KC se tedaj obrne proti svojim podpornikom, kot se je papež proti cesarju. Želel je vladati sam. Ali to sluti tista tretjina volivcev SDS in NSi (nedavna anketa Valicona), ki ne odobravajo referenduma? Zgodovinska izkušnja govori, da je KC mirna in spravljiva samo takrat, ko se počuti šibka.

    Totalitarizem KC in ZPPKŽ

    Andrej Pleterski. FOTO: Voranc Vogel
    Andrej Pleterski. FOTO: Voranc Vogel
    Nadalje je Küng pokazal, kako se že v srednjem veku izoblikuje značilna moralistična pobožnost KC, ki si nenehno prilašča celotno življenje slehernega človeka. Prilašča si ga z zapovedmi o spolnem življenju že v fazi pred samim spočetjem, nato od spočetja prek posamičnih faz življenja do smrti in seveda še čez. Prilašča si ga od jutra do poznega večera, ob nedeljah in praznikih, narekuje prehrano in pijačo, vedenje v vseh življenjskih situacijah. Nadzor pa vzdržuje z dolžnostjo rednega samoovajanja, kar spoved kot sicer reklamirana pot v nebesa praktično nedvomno je. Gre torej za najstarejši in najbolj izpopolnjen totalitarizem, ki ga pozneje ni dosegel še noben drug sistem.

    Vendar se je začel v zadnjih dveh stoletjih ta totalitarni nadzor topiti. Začelo se je s premeščanjem pokopališč s cerkvene na občinsko zemljo. S tem je zlagoma izginila možnost župnikovega odločanja o tem, kje sme biti kdo pokopan. Kazenski pokopi med crkovino za pokopališkim zidom so izginili. Kontrole nad umrlimi ni bilo več. Matično službo je prevzela država in župnik ne odloča več o tem, kdo se sme poročiti, in o tem, kako bo otroku ime.

    Nezakonski otroci niso več zaznamovani s stigmatizirajočimi imeni. V času socializma so ženske dobile ustavno pravico do abortusa in s tem kontrolo nad svojim telesom. In sedaj ZPPKŽ prinaša še svobodno odločitev o koncu življenja. Zadnja ohranjena pomembna kontrola KC nad nami lahko propade. Luknja v ograji pašnika, na katerem župniki pasejo duše svojih župljanov, se odpira.

    Božje kraljestvo kot tantalove muke KC

    V letih pred drugo svetovno vojno je imela KC na Slovenskem tako želeno oblast praktično že v rokah. Duhovnik in politik Anton Korošec je bil jugoslovanski minister za notranje zadeve in je kot tak skrbel tudi za preganjanje brezbožnikov, v šolah je bila poleg verouka obvezna udeležba pri mašah, obvezno udeležbo pri spovedi je bilo treba dokazati s spovednim listkom.

    Tedanjo ideologijo povzema Igra o kraljestvu božjem Nika Kureta (1939, napisana za »VI. mednarodni kongres Kristusa Kralja v Ljubljani 25–30. VII. 1939«). Določa človekovo nalogo – že tu in zdaj naj bo ta svet kraljestvo božje. V drami se ljudje zavežejo Kristusu Kralju, da pripomorejo k zmagi božjim pravicam in pravicam Cerkve. O človekovih pravicah ni besede. Na tej ideologiji je pozneje nastalo domobranstvo. A z drugo svetovno vojno je bilo sanj o Božjem kraljestvu začasno konec.

    Oživljene sanje

    Na letošnjem 57. romarskem srečanju na Brezjah je govoril škof Peter Štumpf in med drugim povedal: »Potrebujemo Božje kraljestvo in njegovo pravico.« Da gre pri tem za pravice Cerkve, je sicer modro zamolčal, a je postavil kontekst svojemu nadaljevanju, v katerem je opozoril, da danes skorajda ni področja, kjer življenje ne bi bilo napadeno in ogroženo.

    Da je imel v mislih ZPPKŽ, dokazuje halucinacija, ki jo je nato izpovedal: »Sliši se namreč, da bodo tudi v Sloveniji kmalu delali po zakonu tisti, ki bodo bolnike in nemočne naložili v avtomobil in peljali na dozo, ki se ji reče milostna injekcija za 'sladko uspavanje v smrt'.« V Božjem kraljestvu in pravicah Cerkve pač kaj takega ne bi bilo mogoče. ZPPKŽ je grožnja, ki naj spodbudi uvedbo Božjega kraljestva in pravic Cerkve.

    Kako daleč gre KC pri zavzemanju za svoje interese

    Štumpf se je že lani izkazal z neformalnim izobčenjem od bogoslužja vseh, ki bi si drznili glasovati za uzakonitev PPKŽ. Tudi letošnja halucinacija ni tako nedolžna, kot bi se morda komu zdelo. Pomembno je pripomogla k prepričanju lahkovernih vernikov, da bodo zdravniki in sestre hodili po hišah in bolnišnicah ter zastrupljali ljudi. Kar seveda ni res. Gre torej za obrekovanje s hudo posledico. Obrekovanje je kršitev osme Božje zapovedi Ne pričaj po krivem.

    Isto zapoved je kršil z lažjo v obraz 5000 romarkam in romarjem lani na Brezjah nadškof Stanislav Zore, ko je govoril o ZPPKŽ: »Ko v predlog zakona zapišejo, da je prostovoljno končanje življenja neprimerno cenejše kot dolgotrajna oskrba in izplačevanje zasluženih pokojnin.« Tega v zakonu seveda ni in spletna Družina je morala objaviti nasprotna dejstva.

    Ker sta si opravljanje in laganje dovolila tako visoka dostojanstvenika KC, je jasno, da sta s svojim zgledom dala zeleno luč žaljivemu in lažnivemu govoru nasprotnikov ZPPKŽ, na primer Koaliciji »Proti zastrupitvi bolnikov«. Če sta s posvetitvijo postala Kristusovo orodje, potem je v njunem primeru to orodje pokvarjeno.

    Opraviti imamo s KC, ki se bori za svoj politični, posledično pa tudi ekonomski položaj. Govorjenje o kulturi življenja in ljubezni je leporečje za predane vernike. Svoj imperij je zgradila na kulturi greha in trpljenja. V boj pošilja svoje vojščake od posameznikov (na primer Aleš Primc) do organizacij, kot so Združenje katoliških zdravnikov, Akademsko društvo Pravnik, Krščanski forum SDS in celo Karitas.

    Pri zadnji je presunljivo, da se niso zadržali pri instrumentalizaciji organizacije, ki bi se morala ukvarjati izključno s humanitarno dejavnostjo. Tako je generalni tajnik Slovenske Karitas pred dnevi zapisal: »Prva naloga Karitas in njenih sodelavcev zagotovo ni goreč aktivizem in politični boj, ki je (da ne bo pomote) gledano širše tudi potreben in legitimen.« In tako vseeno pomaga pri aktivizmu in političnem boju. Vrag je odnesel šalo.

    Brez rokavic

    Referendum bo seveda legalen, a ga občutimo kot nelegitimnega, ker nam ga KC zaradi obrambe svojih interesov vsiljuje s pretvezo, da lani nismo vedeli, o čem glasujemo. Trditev je sramotilna, poniževalna in žali osebne izkušnje o trpljenju ter zdravi razum volivk in volivcev.

    ***

    Andrej Pleterski, soavtor zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Večina bolnikov bo drugorazrednih

    Če interpretacije, ki bo 46. člen pojasnila kot skladen z načelom enakosti, ne bo dal odbor, je morda čas, da ga interpretira zagovornik načela enakosti.
    2. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Pravica do izbire lastnega umrtja ne odreka pravice do čaščenja življenja

    Opustitev evtanazije kot oblike ponujene pomoči je pomembna sprememba, ki so si je želeli nasprotniki in izpolnjuje pričakovanja zlasti zdravništva.
    26. 7. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: Kaj morate vedeti

    Poslanci potrjujejo zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ne glede na javno mnenje se pričakuje nov referendum.
    Barbara Eržen 18. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prostovoljno končanje življenja

    Slovenci podprli uzakonitev pomoči pri končanju življenja

    Dilema pomagati pri prostovoljnem končanju življenja ali ne je dodobra razdelila Slovence in politiko, zato je bil izid referenduma negotov.
    Polona Malovrh 9. 6. 2024 | 21:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Predčasno končanje življenja

    Začetek zbiranja podpisov o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

    Ustvarjalci želijo zakon vložiti v parlamentarni postopek s podporo volivcev in ne političnih strank.
    24. 4. 2023 | 09:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poletna sezona

    Julijska hladna prha za hrvaški turizem

    Podatki kažejo, da so bila opozorila premiera Andreja Plenkovića utemeljena.
    Maja Grgič 11. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Trendi

    Onlyfans: platforma, ki je preoblikovala pornografijo

    Platforma onlyfans, namenjena odraslim, je donosnejša od tehnoloških velikanov, kot so Alphabet, Meta in Microsoft. In vendar je naprodaj po nenavadni ceni.
    The Economist 10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Svoboda ponovno na predpočitniškem deležu

    Gibanje Svoboda je edina od parlamentarnih strank z boljšim rezultatom kot julija. Anketirani so prizanesljivejši tudi pri oceni dela vlade.
    Barbara Hočevar 11. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Rodbina Grosvenor

    Resnični vladarji Velike Britanije

    Kraljeva družina resda vlada Veliki Britaniji, a na Otoku je rodbina, ki je še mogočnejša od Windsorjev.
    Agata Rakovec Kurent 10. 8. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko eleganca sreča funkcionalnost – izbrala sem Galaxy Z Flip7

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    evtanazijareferendumKatoliška cerkevgostujoče pero

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Umetnost in znanost

    Marco Barotti: Umetnik z zvočnimi skulpturami obnavlja uničene koralne grebene

    Projekt Coral Sonic Resilience, razvit v sodelovanju z znanstveniki, si obeta nadaljnje implementacije na Maldivih, v Singapurju, na Jamajki in v Bahrajnu.
    Pia Prezelj 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Knjiga

    Roman Vincenza Latronica: Eksistencialni limbo milenijske generacije

    Dočakali smo slovenski prevod italijanske uspešnice, ki se je prebila v finalni izbor mednarodnega bookerja
    12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Popis begunske poti

    V nečloveških okoliščinah ostati človek, znova in znova

    Mohamad Abdul Monaem v avtobiografskem romanu Kukavičji mladič popiše begunsko pot iz Sirije v Slovenijo in ljudi, ki jih sreča na poti.
    Pia Prezelj 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Srečko Kosovel

    Skoraj sto let po smrti je postal stripovski junak

    Srečkonstrip je sodoben poklon edinstvenemu ustvarjalcu; prihodnje leto je vlada razglasila za Kosovelovo.
    Nina Gostiša 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Popis begunske poti

    V nečloveških okoliščinah ostati človek, znova in znova

    Mohamad Abdul Monaem v avtobiografskem romanu Kukavičji mladič popiše begunsko pot iz Sirije v Slovenijo in ljudi, ki jih sreča na poti.
    Pia Prezelj 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Srečko Kosovel

    Skoraj sto let po smrti je postal stripovski junak

    Srečkonstrip je sodoben poklon edinstvenemu ustvarjalcu; prihodnje leto je vlada razglasila za Kosovelovo.
    Nina Gostiša 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo