Slovenci odločali o uzakonitvi pomoči pri končanju življenja

Slovenski državljani, ki so odšli na volišča, so na enem od treh posvetovalnih referendumov odločali tudi o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Čeprav izid posvetovalnega referenduma, kakršen že bo, ni zavezujoč, so zdaj na potezi koalicijske stranke, da ponovno vložijo izboljšani predlog, ki ga je pred letom dni v državni zbor ob podpori pet tisoč podpisov vložilo društvo Srebrna nit. Kot je za Delo pred kratkim izjavil ddr. Andrej Pleterski, eden od avtorjev zakonskega predloga, ki v DZ sicer ni dobil podpore, so obljubo o »izboljšanem predlogu« dali v Gibanju Svoboda. To je skupaj z Levico in SD tudi vložilo predlog za posvetovalni referendum.

Za glasovanje na treh posvetovalnih referendumih je v volilnih imenikih sicer vpisan 1.692.301 volilni upravičenec, od tega ima 1.582.621 volivk in volivcev stalno prebivališče v Sloveniji, 109.680 pa v tujini.

Kampanjo pred posvetovalnim referendumom o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je prijavilo 17 organizatorjev: 10 političnih strank, šest pravnih in ena fizična oseba. Sedem od njih jih nasprotuje pomoči.

O posvetovalnem referendumu Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Izid referenduma ni zavezujoč.

Dilema, pomagati pri prostovoljnem končanju življenja ali ne, je dodobra razdelila Slovence in politiko. SDS in NSi sta sicer neuspešno vložili celo zahtevi za ustavno presojo odloka o omenjenem referendumu.

Referendumsko vprašanje

To se je glasilo: Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Glede na Medianino merjenje »utripa«, ki ga je za Delo izvedla med 3. in 5. junijem, se je za zakon izreklo 58 odstotkov anketiranih, dobra tretjina jih je bila proti, približno desetina pa o tem bodisi nima mnenja bodisi ne želi odgovoriti. Če upoštevamo le opredeljene, se delež podpornikov zviša na 64 odstotkov, nasprotnikov pa na 36 odstotkov. Zakonski ureditvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so sicer nadpovprečno naklonjeni volivci Levice (97 odstotkov), SD (92 odstotkov) in Gibanja Svoboda (89 odstotkov) ter vprašanih v starostni skupini od 35 do 44 let (80 odstotkov), je še pokazala Medianina raziskava.

Tako v Zdravniški zbornici kot v Slovenskem zdravniškem društvu so bili proti predlogu zakona. Sklicujejo se na ustavno nedotakljivost človeškega življenja in na to, da »sodelovanje ali uboj bolnika ne pritiče zdravniškemu poklicu«. Poleg tega bi morala država po njihovem okrepiti paliativno oskrbo. Zlasti kritična je bila komisija za medicinsko etiko.