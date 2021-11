Devetnajstega novembra smo sprejeli sklepe sveta EU o znanju in izkušnjah na področju zunanjega delovanja EU. Sliši se zelo tehnično – in tudi je. A poleg tega je uporaba izkušenj držav članic temeljno gonilo Unije kot geopolitične sile v svetu. Spodbujanje mednarodnega partnerstva med našimi javnimi ustanovami in tistimi po svetu je značilna prvina evropskega projekta, ki izhaja iz naših modelov in vrednot javne politike.

Zato se danes pogovarjamo, kako uporabiti znanje našega javnega sektorja. Vprašanje, na katero želimo odgovoriti, je, kako uresničiti naše želje, da bo zunanje delovanje izražalo naše vrednote. Javne ustanove so bile od nekdaj vključene v mednarodno sodelovanje. Skupaj z evropsko komisijo države članice že več kot 20 let seznanjajo partnerske javne uprave s svojimi najboljšimi praksami, tudi z vrhunskimi orodji, kot sta twinning in taiex. Javno tehnično sodelovanje je pomembno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in prilagojeno odzivanje skladno z Evropskim soglasjem o razvoju.

Dr. Stanislav Raščan, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije. FOTO: MZZ

Pristop v svežnju Ekipa Evropa je priložnost za bolj strateško uporabo tega znanja. Partnerske države želijo črpati iz izkušenj, ki jih ima Evropska unija z uporabo različnih modelov politik v skupnem okviru. Vključevanje javnih ustanov v zunanje delovanje Unije nam omogoča oblikovanje partnerstev, ki spodbujajo politični dialog s partnerskimi državami. Ob uporabi načela »najprej politika« znanje javnega sektorja podpira reformne procese, spodbuja evropski pristop pri delovanju in ustvarja ustrezno okolje za zasebne naložbe ter druge načine finančnega in tehničnega sodelovanja v podporo trajnostnemu in vključujočemu razvoju. Praktične izmenjave med izvajalci pomembno krepijo tudi regionalno usklajevanje in povezovanje, s čimer spodbujajo medregionalni politični dialog. Z razumnim pristopom nas javne ustanove lahko vodijo do učinkovitejšega evropskega sistema sodelovanja in omogočijo še uspešnejšo obnovo.

Čeprav se znanje javnega sektorja zdi suhoparno področje, na katerem ni veliko denarja, v resnici izraža delovanje javnih služb in pomen demokracije, vladavine prava in socialne povezanosti kot temeljnih pogojev za stabilnost ter vzdržno in vključujočo rast. To je značilna prvina in konkurenčna prednost Unije, za paradigmo zunanje dimenzije Evropske družbene agende ter tudi za gospodaren način za boljše delo, bolj trajnosten in vključujoč vpliv s pomočjo denarja evropskih davkoplačevalcev.

Pilar Cancela, državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve, Evropsko unijo in mednarodno sodelovanje Kraljevine Španije. FOTO: Mario Salerno

Poleg razvoja je deljenje znanja iz javnega sektorja v zunanjem delovanju EU v našem interesu ne le zaradi vpliva in multilateralnega vodenja, ampak tudi zaradi internacionalizacije naših domačih javnih uprav. Vzajemno učenje pomeni, da javni uslužbenci med seboj izmenjujejo različne načine izvajanja politik, ki so v njihovi pristojnosti. Oseba, ki v takem partnerstvu sodeluje en teden, dva meseca ali več let, vnese v naše javne politike nove pristope.

Na ravni sveta se zavezujemo, da bomo spodbujali sodelovanje naših uprav ter presegali izvedbene, administrativne in finančne omejitve. Evropsko komisijo pozivamo, da pripravi skupni okvir za znanje in izkušnje javnega sektorja v zunanjem delovanju EU. Želimo se izkazati z značilnim evropskim sistemom sodelovanja na podlagi skupnega znanja. Tudi evropske javne ustanove in njihovi sodelavci naj imajo besedo pri Agendi 2030. Zdaj je čas, da tlakujemo pot njihovemu prelomnemu prispevku, ki bo darilo Evrope preostalemu svetu.

Dr. Stanislav Raščan, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Pilar Cancela, državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve, Evropsko unijo in mednarodno sodelovanje Kraljevine Španije.

