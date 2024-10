(GOSTUJOČE PERO) Zmaga miru v Ukrajini

Če se bo Ukrajina pridružila Evropski uniji, bo morala med pristopnimi merili izvesti približno sto tisoč strani pravil za pristop. Izvajanje teh pravil bi lahko imelo dolgoročne družbene, gospodarske in politične posledice – tako za Ukrajino kot za države članice EU. Odvisno od načina spopadanja s temi posledicami bi lahko izvajanje pravil okrepilo demokracijo in zagotovilo gospodarske koristi za obe strani ali pa ogrozilo možnosti za gospodarsko stabilnost v Ukrajini.

Če se EU ne bo pravočasno spopadla z dolgoročnimi posledicami, bo proces prenosa pravil potencialno zmanjšal možnosti za trajno podporo članstvu v EU in omogočil širitev ruskih strategij za manipulacijo političnega razvoja v Kijevu, kar bo ogrozilo dosežke Ukrajine na vojaškem področju in s tem možnosti za trajni mir v Evropi.

Lazslo Bruszt.

V zgodovini širitev EU zadnji val izstopa zaradi tesne povezave med uspehom integracije in dolgoročnimi varnostnimi vidiki EU. Če bo integracija Ukrajine povzročila gospodarsko nestabilnost ali oslabila demokracijo, bo to za Evropo pomenilo veliko nazadovanje in neposredno grožnjo njeni varnosti.

Enako pomembno je, da bi lahko nepravočasno obravnavanje morebitnih negativnih gospodarskih posledic ukrajinske integracije odložilo ali popolnoma preprečilo članstvo Ukrajine, kar bi oslabilo varnost EU in zmanjšalo njen globalni vpliv.

Prihodnja komisija EU mora ponovno proučiti strategijo širitve in pri tem upoštevati lekcije iz prejšnjega pristopa v slogu »velikega poka«. Ta je povzročil širjenje evroskeptičnega neliberalizma in nastanek režimov pod vodstvom Orbána in Kaczyńskega.

Odvisno od načina izvedbe gospodarskih pravil EU lahko širitev privede do industrijske nadgradnje ali deindustrializacije. Lahko izboljša konkurenčni položaj ukrajinskih podjetij ali teritorialnih enot na enotnem trgu ali pa povzroči njihovo marginalizacijo.

Spoštovanje pravil lahko pripomore k nastanku stabilnega srednjega razreda ali povzroči povečanje števila izkoriščanih revnih delavcev. Integracija lahko poveča domače zmogljivosti in možnosti za ukrajinske akterje, da usmerjajo gospodarske spremembe, ali poveča njihovo odvisnost od strateških odločitev mednarodnih zasebnih in javnih akterjev.

Najpomembnejša lekcija iz prejšnjega vala vzhodne širitve je, da način izvajanja gospodarskih poglavij med pridružitvijo oblikuje možnost, da se pet do osem let po pristopu pojavijo nacionalistične in neliberalne sile. To je bilo večkrat poudarjeno na srečanju strokovnjakov in zakonodajalcev na forumu v Budimpešti leta 2024. Med pristopnim procesom je bližina Evrope tisto, kar najbolj vpliva na volivce.

V primeru napačnega pristopa pa dan po uspešnem pristopu nobena stranka ne more zmagati na volitvah, ne da bi obljubila, da bo spet prevzela moč od Bruslja. Odpravljanje domnevne nepravične obravnave pri EU postane močno orodje za politične podjetnike, ki v imenu nacionalne suverenosti upravičujejo svoje napade na državljanske pravice.

Komisija je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in na začetku novega tisočletja poskušala obvladovati nekatere dolgoročne posledice integracije. Državam pristopnicam je naložila, da v proces izvajanja pravil EU vključijo načrtovanje in predvidijo nekatere glavne negativne posledice izpolnjevanja teh pravil. To je pomagalo mobilizirati sredstva za obvladovanje nekaterih najpomembnejših izzivov.

Občasno je za omejeno obdobje celo zaščitila nastajajoče industrije in podprla programe prestrukturiranja. Prav tako je mobilizirala nadnacionalno mrežo, ki je vključevala več enot komisije, mednarodne finančne institucije, razvojne banke ter ministrstva v državah članicah in državah pristopnicah. Čeprav so ti ukrepi pomagali ohraniti gospodarstvo desetih novih držav članic, so bili njihovi dolgoročni učinki omejeni, saj jih je vodil le en cilj: zmanjšati morebitne stroške širitve za druge države članice.

V Ukrajini je treba narediti veliko več, da bi ustvarili širšo koalicijo za podporo demokratičnim institucijam, ki so sposobne zagotoviti koristi za navadne ljudi. Izzivi so veliki, prav tako tudi nagrada, ki si jo je treba zaslužiti. V primeru Ukrajine se izzivi povojne obnove združujejo s potrebo po industrijskem napredku v državi, ki se spopada z dolgotrajno deindustrializacijo in vse večjim kopičenjem dolga. Dragocena nagrada je skupna zmaga EU in Ukrajine v boju za mir.

Eden od pristopov bi lahko bil tesno povezovanje povojne obnove in prenosa pravil. Tako se morebitni negativni učinki pojavljajo hkrati z iskanjem priložnosti za ambiciozne projekte industrijske in regionalne gospodarske prenove.

Učinkovito obvladovanje dolgoročnih posledic prenosa pravil bi lahko ukrajinski državi omogočilo, da izpolni svoje obveznosti do zunanjih financerjev in ukrajinskega ljudstva ter hkrati spodbuja gospodarski razvoj. Delitev upravljanja teh procesov med EU in Ukrajino bi lahko pripomogla h krepitvi razvojnih zmogljivosti ukrajinske države in izboljšanju odgovornosti vključenih delov uprave EU.

Instrument za Ukrajino, podporni mehanizem EU v višini 50 milijard evrov, ki se je začel izvajati marca 2024, bi lahko bil korak v pravo smer. Osredotočiti se bo treba na izboljšanje zmogljivosti različnih državnih in nedržavnih akterjev v Ukrajini, da bi se uskladili s pravili EU in hkrati čim bolj povečali razvojne koristi.

Ukrajino je treba vključiti v nastajajoče industrijske politike na ravni EU na način, ki bo povečal vzajemne koristi za Ukrajino in sedanje članice EU. To bi precej izboljšalo njene možnosti za nemoteno pridobivanje glasov, potrebnih za članstvo v Evropski uniji, ko bo prišel čas za to.

***

László Bruszt, direktor Inštituta za demokracijo CEU v Budimpešti in glavni urednik spletne revije Review of Democracy.