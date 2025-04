Ne potrebujemo načrta za vojno. Potrebujemo načrt za mir

Verjetno ni nikogar med nami, ki ga novice in izjave o vojaški ogroženosti in potrebe po evropskem oboroževanju ne bi skrbeli. Vidimo lahko, da se je v zadnjih tednih in mesecih nad Evropo zgrnil oblak vojne retorike. Lahko bi tudi rekli, da smo priča vojni histeriji. Namesto o povezovanju, sodelovanju in dialogu je za moje pojme vse preveč govora o oboroževanju.

Smo del Evrope, zato se tudi v naši državi ne moremo izogniti razpravi o varnosti in obrambi. Ni problem, da ta obstaja, problem je, ko postane pretirana, hujskaška in začne spravljati ljudi v paniko. Za to smo odgovorni predvsem politiki, ki bi morali v prvi vrsti delovati (in komunicirati) odgovorno in umirjeno. Vsakršno pridobivanje političnih točk in všečnosti na račun tako resne tematike je neodgovorno in neproduktivno. Vključno s političnimi akcijami za razpis referenduma.

Strinjam se, da preveč lahkotno govorimo o pripravljenosti na vojno. Iz Bruslja nas že pozivajo k pripravi večdnevnih zalog, kakor da je vse že odločeno in da je oboroženi konflikt dejstvo, ki se mu nikakor ne moremo izogniti. Kakor da je to edina možnost za našo prihodnost.

Kot socialni demokrat in kot Slovenec se s tem nikakor ne strinjam. Ne zato, ker bi živel v iluziji, da nevarnosti ni. Ne zato, ker bi bil naiven glede groženj, ki pretijo naši celini. In tudi ne zato, ker ne bi razumel pravil kolektivne obrambe znotraj zavezništva Nato. Ali ker ne bi razumel, kako se zaradi Trumpa in Putina spreminja svet, na katerega smo bili navajeni.

Minister Matjaž Han. FOTO: Leon Vidic

Jasno mi je, da varnostne zaveze morajo veljati in da ima tudi Slovenija odgovornost za kolektivno obrambo. Vprašanje ni, ali bomo poskrbeli za svojo varnost. Vprašanje je, kako bomo poskrbeli za svojo varnost. Bomo to dosegli s spodbujanjem konflikta ali z njegovim umirjenim reševanjem? Socialna demokracija ima tu jasno stališče.

Mi ne verjamemo v varnost, ki temelji izključno na orožju. Verjamemo v varnost, ki temelji na politiki miru, sodelovanja, zaupanja in pravičnosti. Varnost ni le vojaška moč. Varnost je tudi in predvsem močna socialna država. Spoštovanje institucij in spoštovanje dogovorov. Spoštovanje mednarodnega prava. Ne privolim v to, da se Evropejce – in tudi Slovence – vnaprej pripravlja na vojno, namesto da naredimo vse, da se zagotovi mir. Evropa ne potrebuje načrta za vojno. Potrebuje načrt za mir.

Medtem ko se napovedujejo strmoglavo povečanje obrambnih izdatkov, ne smemo pozabiti, da imamo številne podsisteme naše družbe za zagotavljanje razvoja in socialne varnosti, ki so prav tako ogroženi zaradi nestabilnih mednarodnih razmer in konstantnih kriz, ki smo jim priča v zadnjih letih.

Evropa ne bo močnejša, če bo bolj oborožena. Evropa bo močnejša, če bo bolj pravična, bolj enotna in bolj človeška. Če bo doma in v svetu sledila svoji temeljni ideji: miru. Ampak, da ne bo pomote: Slovenija mora izpolnjevati svoje mednarodne zaveze. A to ne pomeni, da moramo postati družba strahu. Ne pomeni, da moramo sprejeti, da je vojna neizogibna. Zato pozivam k razumu.

Slovenija mora izpolnjevati svoje mednarodne zaveze. A to ne pomeni, da moramo postati družba strahu.

Kot predsednik Socialnih demokratov in kot član slovenske vlade pozivam, da:

1. okrepimo evropske pobude na mir, vključno z evropskim načrtom za mir v Ukrajini, dolgoročno sobivanje z Rusko federacijo in za končanje genocida v Gazi,

2. povečamo obrambne zmogljivosti tako, da razvijemo skupno evropsko obrambo, ker je to najbolj gospodarno in ker lahko na ravni EU poskrbimo za večjo učinkovitost teh vlaganj z usklajenim evropskim obrambnim načrtom. Na dan, ko je Trumpova administracija uvedla nove carine na evropsko blago in ko očitno vstopamo v realnost trgovinske vojne, je nujna vrnitev k razumu. Če hočemo preprečiti, da dokončno zdrsnemo v ponorel svet, se moramo vsi skupaj ustaviti in trezno razmisliti o naših odzivih na vse vrste groženj.

Sem človek, ki verjame v dogovor. Do dogovora – za našo varnost ali za našo konkurenčnost – pa vodi le dialog. Slišati drug drugega. Razumeti drug drugega. Iskati možnosti. Premagati razlike. Nič od tega ni mogoče brez dialoga. To je dolžnost socialne demokracije.

***

Matjaž Han, predsednik SD, minister za gospodarstvo, turizem in šport.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno tudi stališč uredništva.