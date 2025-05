Poziv slovenski in avstrijski vladi ob 70. obletnici podpisa ADP

Zveza društev pravnikov Slovenije in Društvo za mednarodno pravo za Slovenijo sta 8. maja 2025 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ob bližnji 70. obletnici njenega podpisa organizirala okroglo mizo o izvajanju 7. člena avstrijske državne pogodbe (ADP). S strokovnimi prispevki so sodelovali dr. Vasilka Sancin, dr. Lojze Ude, dr. Attila Kovács, mag. Rudi Vouk in Marco Jarc, ki so predstavili mednarodnopravne, ustavnopravne in zakonske vidike položaja slovenske mednarodne skupnosti v Avstriji ter ga primerjali tudi s položajem slovenske manjšine v Republiki Italiji in Porabju na Madžarskem. Pri tem so bili seznanjeni z Deklaracijo o ohranitvi in krepitvi avtohtone slovenske narodne manjšine v Republiki Avstriji (DeOKASNMA), ki jo je 7. maja sprejel Državni zbor Republike Slovenije.

Udeleženci okrogle mize so se strinjali s stališči članov Društva za mednarodno pravo za Slovenijo z njihovega zbora, izraženimi 24. aprila 2025, da je Republika Slovenija po veljavnem mednarodnem pravu o ozemeljskem nasledstvu držav in večkrat ponovljenih sodbah Meddržavnega sodišča v Haagu o drugih podobnih vprašanjih nesporno ena od naslednic nekdanje SFRJ kot sopodpisnice ADP leta 1955 in ima zato materialno-pravni položaj podpisnice.

To ji daje pravno legitimiteto za vsa njena prizadevanja za izpolnitev vseh njenih določb in še posebno 7. člena o položaju in pravicah Slovencev na avstrijskem Koroškem in Štajerskem. Deponiranje podpisa ADP pri depozitarki Ruski federaciji je zato samo procesne narave. Pri tem so izpostavili, da je bila s 5. členom ADP potrjena tudi meja z Jugoslavijo, z 19. členom določena ureditev vojnih grobov in spomenikov ter v drugem odstavku 27. člena tudi pravica Jugoslavije do avstrijskega premoženja na ozemlju Jugoslavije, ki izhajajo iz režima potrjene meje.

Franci Gerbec, univerzitetni diplomirani pravnik, tajnik Foruma za manjšine Zveze društev pravnikov Slovenije. FOTO: Blaž Samec/Delo

Udeleženci tokratne okrogle mize pa so sprejeli tudi posebno izjavo – poziv okrogle mize slovenskih pravnikov ob 70. obletnici podpisa ADP:

»Slovenski pravniki, zbrani na okrogli mizi o izvajanju 7. člena ADP na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 8. maja 2025, predlagamo Vladi Republike Slovenije, da se z Vlado Republike Avstrije in Deželno vlado Zvezne dežele Koroške dogovori za ustanovitev Stalne okrogle mize predstavnikov slovenske narodne manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, Vlade Zvezne dežele Koroške, Vlade Republike Avstrije in Vlade Republike Slovenije pri Vladi Republiki Avstrije z namenom oblikovanja mehanizmov in ukrepov za izpolnitev obveznosti Republike Avstrije iz 7. člena Državne pogodbe o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije (ADP) o zajamčenih pravicah Slovencev na avstrijskem Koroškem in Štajerskem.

Slovenski pravniki smo pripravljeni sodelovati in pomagati v tem procesu po svojih najboljših močeh, tudi z organiziranim sodelovanjem s svojimi kolegi iz Republike Avstrije na različnih ravneh.«

To izjavo so podpisali udeleženci okrogle mize, in sicer: dr. Miha Juhart, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije; dr. Vasilka Sancin, Društvo za mednarodno pravo za Slovenijo; dr. Lojze Ude, častni predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije; mag. Rudi Vouk, predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov; Marco Jarc, za slovenske pravnike iz Dežele Furlanije Julijske Krajine; dr. Attila Kovács, za porabske Slovence; Franci Gerbec, Pravni forum za manjšine.

***

Franci Gerbec, univerzitetni diplomirani pravnik, tajnik Foruma za manjšine Zveze društev pravnikov Slovenije.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.