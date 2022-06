Slovenska zunanja politika v času peticij, vojne in novih kriz

V nadaljevanju preberite:

Pred dnevi sta v slovenski javnosti zakrožili dve peticiji dveh skupin intelektualcev in vplivnih osebnosti, med njimi tudi dveh nekdanjih predsednikov republike in uglednih bivših politikov, ki sta vsaka na svoj način predstavili videnje rešitve agresije Ruske federacije proti in v Ukrajini. Sam nisem podpisal ne ene ne druge, ker menim, da je podpisovanje peticij vedno predvsem stvar civilne družbe, od aktivnih politikov, ki lahko glede predmeta peticije kaj političnega storimo (vsaj dokler so zahteve peticij v našem delokrogu), pa je, da zahteve civilne družbe upoštevamo in jih v okviru svojih pristojnosti ter glede na svoje zmožnosti in politične priložnosti tudi uresničujemo. Sam sicer menim, da si obe peticiji navkljub različnim poudarkom prizadevata za isto: najprej popolna prekinitev agresije Ruske federacije v Ukrajini, nato pa iskanje skupnih rešitev za novo varnostno-obrambno arhitekturo v Evropi. Z navedenim se strinjam tudi sam, pri čemer moramo pri reševanju rusko-ukrajinske vojne ter drugih mednarodnih konfliktov upoštevati še določene druge dejavnike, če želimo biti zvesti ustavnim določilom in mednarodnim zavezam Republike Slovenije.