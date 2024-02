Svetovno gospodarstvo in varnost

V nadaljevanju preberite:

Svetovni red doživlja velike spremembe, ki zahtevajo novo agendo v gospodarstvu in na področju varnosti. Zaradi geopolitičnih konfliktov – od vročih vojn in lokalnih vstaj do spopadov velikih sil – je zapleteno razmerje med gospodarstvom in varnostjo postalo vsakodnevna skrb navadnih ljudi po vsem svetu. Zadeve še bolj zapleta dejstvo, da trgi v vzponu pridobivajo gospodarsko moč ter z novimi mrežami in strateškimi zavezništvi neposredno izzivajo dolgoletno prevlado tradicionalnih sil.