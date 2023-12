Uprimo se diktaturi

Belorusi so s tihim bojem za svobodo in demokracijo postali simbol poguma in odpornosti. Kljub večdesetletni avtoritarni vladavini in sistematični represiji si neutrudno prizadevajo za svobodno življenje. Njihovega boja zlasti v sedanjem času svetovne nestabilnosti ne smemo pozabiti.

Spoštovanje človekovega dostojanstva in pravic, svoboda, demokracija, enakost in pravna država so temeljne vrednote, ki povezujejo Evropejce in nas ohranjajo enotne. Žal pa na naši skupni celini obstaja narod – to so Belorusi –ki je za vse to še zdaj prikrajšan.

Namesto tega so nenehno ustrahovani, grožnje so njihova stalnica. Živijo v režimu, v katerem se ljudje znajdejo v zaporu zaradi izmišljenih obtožb, odvetnikom se odvzemajo licence, češ da so goljufali, stotine neodvisnih medijskih hiš je bilo zaradi cenzure zaprtih, več kot tisoč nevladnim organizacijam pa je bilo z izbrisom iz registra onemogočeno opravljanje dela. Živijo pod režimom z več kot 1500 političnimi zaporniki. Drugi so pred političnim pregonom zbežali v tujino – po preiskavah, sojenju in obsodbi v odsotnosti so jim bili odvzeti potni listi, tako da zdaj živijo v prisilnem izgnanstvu.

Beloruski režim tepta demokratične vrednote in človekove pravice ter se z vsemi možnimi sredstvi oklepa oblasti. Državo je celo spremenil v ruskega vazala in dovolil namestitev ruskega jedrskega orožja blizu meja EU.

Belorusija je v svojem bistvu evropska, v njej so zakoreninjene evropske vrednote, kultura in želja po boljši prihodnosti. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

Toda Belorusija je v svojem bistvu evropska, v njej so zakoreninjene evropske vrednote, kultura in želja po boljši prihodnosti. To sega precej daleč v zgodovino, od Belorusa Franciska Skaryne, enega najzgodnejših razsvetljencev evropske renesanse, do edinstvenih prispevkov k evropski umetnosti in misli, kot so vizionarska dela Marca Chagalla, v katerih se zrcalijo evropski ideali.

Zaradi vse bolj obupanih poskusov zatiranja oporečnikov so Belorusi pokazali neomajno predanost prizadevanjem za svobodo in demokracijo. V njihovem boju se zrcalijo težnje in upi številnih Evropejcev skozi zgodovino.

Evropski parlament podpira izjave beloruskih demokratičnih voditeljev o evropskih težnjah beloruskega naroda. Naša vrata bodo vedno odprta za vse evropske države, ki delijo naše vrednote in ideale ter Evropo doživljajo kot svoj dom. Tudi za Belorusijo, ko bo postala demokratična, svobodna in neodvisna.

Do takrat je za spodbujanje demokratične tranzicije v Belorusiji ter podpiranje njene neodvisnosti in suverenosti bistveno, da to državo ohranjamo v evropskem diskurzu in ji še naprej namenjamo pozornost.

Evropa živi v Belorusih, Ukrajincih in Moldavcih. V teh narodih živijo vrednote, iz katerih je stkan evropski projekt. Boj za demokratično Belorusijo ni le boj enega naroda – je boj za ohranitev vrednot, na katerih temelji naša celina.

Zato evropski parlament že ves čas poziva k nadaljnji podpori beloruskim demokratičnim silam in civilni družbi. To pomeni strožje sankcije proti Lukašenkovemu nelegitimnemu režimu zaradi njegovih zločinov in vpletenosti v rusko agresijo proti Ukrajini. Pomeni tudi, da moramo ostati enotni pri zaščiti in podpori tistim, ki so pobegnili pred represijo in so zatočišče poiskali v Evropski uniji.

Zavedati se moramo, da Evropa ne more uresničiti svojega celotnega potenciala, vse dokler v Belorusiji vlada diktatura. Svobodna, demokratična in neodvisna Belorusija je bistvena za mir in varnost v Evropi. Vztrajati moramo na tej poti, saj edina vodi v mirno prihodnost, kakršno si Evropejci zaslužimo.

***

Svetlana Tihanovska, voditeljica beloruske opozicije,

Roberta Metsola, predsednica Evropskega parlamenta.

Prispevek je mnenje avtoric in ne izraža nujno stališča uredništva.