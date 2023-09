V Sahelu mora prevladati demokracija

V nadaljevanju preberite:

Nekateri dogodki ostanejo dlje v spominu kot drugi in predstavljajo mejnike v mandatu. Vedno se bom spominjal, kako sem se decembra 2019 v Parizu udeležil slovesnosti v počastitev 13 francoskih vojakov, ki so umrli v Maliju. To je bilo moje prvo uradno dejanje v vlogi visokega predstavnika Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.