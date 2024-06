Dolenjska avtocesta ponovno odprta, zastoj sega na ljubljansko obvoznico

Dolenjska avtocesta, ki je bila zaradi prometne nesreče od okoli 15. ure zaprta med razcepom Malence in priključkom Šmarje - Sap proti Novemu mestu, je ponovno odprta.

Ostaja daljši zastoj, ki sega na ljubljansko južno obvoznico do priključka Ljubljana center in na ljubljansko vzhodno obvoznico do Bizovika, poroča prometnoinformacijski center.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, je bil po prvih podatkih v nesreči udeležen motorist, ki se je huje poškodoval.