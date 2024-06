Glasbeno-baletno potovanje v svet epskih in dramskih zgodb

Med težko pričakovane dogodke letošnjega 72. Ljubljana Festivala zagotovo spadata baletni spektakel Spartak skladatelja Arama Hačaturjana, ki nas bo popeljal v obdobje zgodovinskih suženjskih uporov iz antičnega Rima in operna mojstrovina Giuseppeja Verdija Trubadur, ki nas bo z mračno atmosfero vodila skozi zgodbo o prepletanju ljubezni, maščevanja in skrivnostne preteklosti.

Spartak, baletna izvedba znamenitega epa o sužnju, ki je postal simbol upora in svobode, bo na sporedu 1. in 2. julija v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Koreografijo Jurija Grigoroviča, ki spada med njegove najslavnejše, bo izvedlo The State Opera and Ballet Theatre Astana Opera (Državno operno in baletno gledališče Astana Opera), glasbena spremljava pa bo v izvedbi Orkestra in Ženskega zbora Slovenske filharmonije, pod taktirko dirigenta Abzala Muhtidinova. V glavnih vlogah bodo nastopili Bahtijar Adamžan kot Spartak, Arman Urazov kot Kras, Madina Unerbajeva kot Frigija in Ajgerim Beketajeva kot Ajgina.

Spartak FOTO: Festival Ljubljana

Slavnega Verdijevega Trubadurja, ki je skladateljevo prvo operno delo, si bomo lahko ogledali 8. in 10. julija v izvedbi Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Gledališča Majskega glasbenega festivala v Firencah) ob glasbeni spremljavi Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (Orkestra Majskega glasbenega festivala iz Firenc), ki sta nastala iz vsakoletnega istoimenskega italijanskega festivala. Orkester bo vodil častni meščan Firenc in slavni maestro Zubin Mehta. V glavnih vlogah bodo nastopili Leon Kim, zmagovalec na tekmovanju Cappucilli-Patane-Respighi, kot grof Luna, Carolina López Moreno, ki nastopa na priznanih prizoriščih kot je Berliner Philharmonie (Berlinska filharmonija), kot Leonora in Matteo Desole kot Manrico. Priljubljena opera je od samih začetkov žela uspehe, po premieri v Neaplju leta 1853 je bilo izvedenih kar 229 produkcij po vsem svetu.

Pohitite in si pravočasno zgotovite vstopnice za te in druge imenitne dogodke 72. Ljubljana Festivala. Vstopnice so na voljo na spletni strani ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na bencinskih servisih in drugih Eventimovih prodajnih mestih.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana