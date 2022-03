Vsaka žrtev je ena žrtev preveč

V nadaljevanju preberite:

Ker so se žrtve med zaprtjem družbe pogosto znašle pod isto streho z osebami, ki so jih zlorabljale, je bilo treba razviti nova orodja za prijavljanje kaznivih dejanj. Na novo je bilo treba zastaviti življenjsko pomembne institucionalne zaščitne ukrepe, kar je spodbudilo razmislek o tem, ali naj ti načini delovanja postanejo stalnica naših strategij v boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini.

Številne države članice so vzpostavile stalno dosegljive telefonske številke za klice v sili, sprožile kampanje ozaveščanja v lekarnah, povečale zmogljivosti zatočišč in podporne storitve razglasile za bistvene dejavnosti, kar jim je omogočilo neprekinjeno delovanje kljub omejitvam zaradi pandemije. Vse to so bili pozitivni odzivi, vendar moramo preventivne programe dodatno okrepiti in storitve še izboljšati, pri tem pa določiti minimalna merila za vse ozemlje EU.

V istem obdobju se je eksponentno povečalo tudi spletno nasilje nad ženskami. Nedavna raziskava organizacije Plan International, ki je vključevala 14.000 deklet po vsem svetu, je razkrila, da jih je kar 58 odstotkov doživelo spletno nadlegovanje ali zlorabo. Storilci teh dejanj vse prepogosto ostanejo nekaznovani.