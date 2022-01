A sploh še kdo verjame v modernost?

V kolumni preberite:

Se še spomnite tistih davnih marčnih prvih tednov koronavirusa – ko smo prvič upajoče pomislili na »prihodnjih štirinajst dni«? Razsežnosti dogodka, v katerega smo takrat vstopili, nismo niti slutili. Zasul nas je z neujemljivo spremembo v samodojemanju. Prav mogoče je, da smo v minulem letu 2021 živeli teh »prihodnjih štirinajst dni« nekega drugega Dogodka, namreč nove globalne resničnosti – nastopa multipolarnega sveta z več legitimnimi središči politične, ekonomske in kulturno-moralne moči. Kaj pa, če čez sto let v zgodovinskih učbenikih prva točka pod letnico 2021 ne bo epidemija koronavirusa, pač pa začetek dobe svetovne večpolarnosti z različnimi koncepcijami človeka in človeštva, etike in morale, zgodovine, časa in prostora?