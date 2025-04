Čakajoč na diferenciacijo na desnici

V nadaljevanju preberite:

Isti teden, ko je Trumpova administracija izstrelila prve salve v carinski vojni, se je oglasila tudi trobenta, ki je na dvorišče priklicala vse člane te ideološke falange. Obsodba Marine Le Pen zaradi zlorabe evropskih sredstev je bila odlična priložnost, da je globalna iliberalna os preštela svoje vrste. Razsodba francoskega sodišča, ki je voditeljici Nacionalnega zbora prisodilo štiri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojno (z možnostjo uporabe elektronske zapestnice), globo in petletno prepoved opravljanja javnih funkcij, je sprožil svetovno reakcijo. Oglasili so se vsi »znani osumljenci«: Trump, Kremelj, Orbán, Elon Musk, voditelji skoraj vseh evropskih skrajno desnih strank, med njimi tudi Giorgia Meloni, ki izvaja vedno težji ekvilibrizem med svojo novoodkrito vlogo evropske državnice in starim imidžem ikone radikalne desnice.