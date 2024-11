(KOLUMNA) Kriza elit

V nadaljevanju preberite:

Nedavno sem končal branje Zgodovine Poljske (Poland: A History) anglo-poljskega zgodovinarja Adama Zamoyskega. »Odličen uvod za bralce, ki o deželi ne vedo ničesar, hkrati pa dobra spodbuda za razmišljanje tudi za tiste, ki so si predstavljali, da jo poznajo še predobro,« je na platnicah knjige zapisala Anne Applebaum. To je peta ali šesta zgodovinska sinteza Poljske, kar sem jih bral (da ne omenjam številnih bolj specializiranih besedil o specifičnih poglavjih njene zgodovine in poročil o njeni današnji stvarnosti), zato verjetno spadam prej v drugo kategorijo bralcev, ki jih omenja Applebaumova. In res me je knjiga spodbudila k razmisleku – ne le o zgodovini največje slovanske in postkomunistične države v EU, temveč mnogo širše, o ravni družbene kohezivnosti, zaupanja in stanja demokracije v svetu.