(KOLUMNA) Oligarhija: pojem našega časa

V nadaljevanju preberite:

Bidnova kritika oligarhije, ki spodjeda ameriško demokracijo, je, nasprotno, usmerjena v zelo konkretne osebe. Vsakomur je jasno, da je z njo meril predvsem na Elona Muska in deloma Petra Thiela, posredno pa tudi na lastnike drugih ameriških tehnoloških velikanov, ki so v sociološki in psihološki dinamiki, ki jo imamo Slovenci odlično opisano v klasičnem delu naše književnosti, Cankarjevih Hlapcih, nemudoma ovrgli svoje dotedanje ideološke svete krave in se prihiteli poklonit novemu oblastniku.

Bidnovo svarilo je zato veliko bolj politizirano in strankarsko od Eisenhowerjevega; temu primerna bo tudi njegova recepcija. Biden se tega nedvomno zaveda. V enaki meri gre za puščico nasprotnikom kot za žogico podpornikom. Demokratom, ki se zdijo izgubljeni zaradi kulturnega in političnega preobrata ter otopeli spričo neuspeha »odporniškega« diskurza v času prejšnjega Trumpovega mandata, v roko potiska novo retorično orodje. »Diskurz proti elitam, ki je bil v zadnjih letih domena alternativne desnice, je postal sirota – posvojite ga!« Tako nekako se glasi njegov implicitni nasvet članom Demokratov. Tik pred končnim odhodom želi kalibrirati retorično orožje opozicije proti Trumpu. Demokratsko vodstvo se tega zaveda in je nad Bidnovimi poskusi, da določa ton bodočega opozicijskega diskurza, milo rečeno, nejevoljno.