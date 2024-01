Čakajoč na številke

V kolumni preberte:

Kako dobro gre slovenskim potrošnikom januarja 2024? Kako zdravo je naše gospodarstvo? Preprosti vprašanji, a za odgovor bo treba še potrpeti. Prve obrise bo Surs objavil 15. maja, in sicer v obliki podatkov o bruto domačem proizvodu (BDP) v prvem trimesečju. Pa še to bo šele »prva objava«, ki se za nazaj še lahko spremeni. Čas v ekonomski statistiki namreč teče različno počasi in natančno. Eni podatki se objavljajo zgolj na četrtletni ravni, drugi na mesečni, tretji celo na dnevni. Četrti samo na letni. Nekateri podatki so začasni, nekateri tako rekoč dokončni.