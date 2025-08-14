Digitalni detox – moda, privilegij ali nujnost?

V nadaljevanju preberite:

Že nekaj let v medijih lahko zasledimo novice o slavnih osebnostih, ki si privoščijo počitnice z digitalnim detoxom. Sledilcem in sledilkam napovedo, da nekaj časa ne bodo objavljale na družbenih omrežjih, in si vzamejo oddih od vseh digitalnih povezav.

Vse več turističnih destinacij, za tiste z debelimi in tudi malo manj debelimi denarnicami, ponuja digitalni detox oziroma odklop. Drugače kot nekoč, zdaj napis »no wifi« ni pomanjkljivost, temveč obljuba odklopa od preostanka sveta.