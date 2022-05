Dokončna rešitev populističnega vprašanja

V kolumni preberite:

Globoko iz prsnega koša je prišel izdih olajšanja: boj za slovensko srce je končan. Volivci so potrdili liberalne vrednote kot temelj ustroja slovenske družbe, kot superstrukturo, ki nas lepi v nacionalno skupnost in v globalnem kontekstu umešča v svet zahodnih vrednot. Državljani so se uprli prizadevanjem skrajne desnice, da jim priskuti politično participacijo, in pravilno razumeli, da so bile letošnje volitve v resnici test duha, kjer se izrekamo, ali naj nam vladajo z zastraševanjem ali navdihovanjem.