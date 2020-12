Dol z metaforo vojne

V nadaljevanju preberite:

Virus ni racionalni nasprotnik, ki bi razvijal strategije in s katerim bi se dalo pogajati. Virus se ne drži ženevske konvencije. Z bombami in tanki ga ne ubijemo. Najhuje, težko je vedeti, kdo sodeluje s sovražnikom – kdo je torej izdajalec. Nekdo, ki si slabo in premalo umiva roke? Ki moli nos izpod obrazne maske? Nekdo, ki nima kulture kašlja? Nekdo, ki ob vročini vzame tableto in vseeno gre v službo? Nekdo, ki je ali pije na ulici?