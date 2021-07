Dolina miru (s klicajem in vprašajem)

V nadaljevanju preberite:

Očitni razcep med tem, kar s pomočjo stvarnih podatkov ugotavlja mednarodni inštitut, in tem, kar trdijo številni domači opazovalci, je toliko bolj šokanten ob ugotovitvi, da je Slovenija v preteklem letu izrazito napredovala! Vse zadnje desetletje in pol (če upoštevamo še druge podobne raziskave, pa ves čas samostojnosti) je bila neproblematična, nekonfliktna, neagresivna država, v zadnjem letu pa je celo izrazito napredovala in dosegla uvrstitev na peto mesto! Prav v času nastopa »koalicije sovraštva« in janšizma kot sinonima fašizma, res, prav zdaj je preskočila na tem indeksu kar pet mest in pristala tako visoko, kot ni bila še nikdar prej! Kaj je torej s tem, tako rekoč bipolarno motenim ljudstvom?! Od kod ta zblojenost, kot se je pred kratkim zgrozil Aleš Berger, mojster jezika? Ali smo jedli nore gobe? Kako smo se zapletli v ta paradoks? Kdo bo jasno povedal, kako daleč v črni labirint terorja smo prišli – ali smo še v weimarski dobi ali že v etabliranem fašizmu? Mogoče celo v njegovem zadnjem stadiju, ki kaže sindrom ranjene zveri? Ali pa celo že mimo tega, v fazi spodletele države kot kakšen Kongo? In kdo nas bo prijel za roko in iz brezupne teme popeljal v svetlobo?!