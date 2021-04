EU brez popustov

V nadaljevanju preberite:

Cepilna neučinkovitost EU že zdaj postaja vse bolj zgodovinski zgled, kako lahko nevešča in neosredotočena politika v nekaj potezah zapravi vso prednost, ki jo je EU konec lanskega leta za izvedbo množičnega cepljenja gotovo imela. V EU so (razen Moderne) locirani proizvodni obrati vodilnih inovatorjev in proizvajalcev cepiv proti covidu-19 (AstraZeneca, Pfizer-Biontech, Curevac, Bayer, Novartis). In še na jesen leta 2020 so bili prav vsi našteti farmacevti kot šolarčki pripravljeni sedeti v vrsti pred politiki EU in poslušati njihove želje ter si naskrivaj beležiti njihove finančne ponudbe. To je politikom EU očitno tako zelo stopilo v glavo, da so v pogajanjih s farmacevti mislili predvsem na to, kako bodo pripravili čim bolj (samo)všečna sporočila za javnost, v katerih so se hvalisali z rekordno nizkimi izpogajanimi cenami cepiv in obljubljali popolno pravičnost pri preskrbi vseh držav EU, ter še dobrodelno zalaganje velikega dela nerazvitega sveta z neporabljenimi cepivi.