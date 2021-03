Frankensteinov režim

V kolumni preberite:

Po padcu druge Janševe vlade, ko se je vrenje »vseslovenskih vstaj« že ohladilo, bolj poglobljene razprave o strukturnih problemih mlade slovenske demokracije pa še niso povsem zamrle, je Igor Vidmar, »boter slovenskega panka«, v nekem intervjuju podal pronicljivo oceno slovenske politične situacije zadnjih desetletij: »V času Janševe prve vlade,« je spomnil, »so mu mnogi kritiki na levici očitali zlorabe oblasti. Na pripombe, češ da so se takšne zlorabe dogajale tudi v dvanajstletni vladavini LDS, so odgovarjali, da so se pod Drnovškom sicer res dogajali tudi ekscesi, vendar jih je Janša povzdignil v pravilo.« Vidmar pa je takšno oceno zavrnil: »Ravno obratno: kar je bilo pod Drnovškom pravilo, je pod Janšo postalo eksces.«