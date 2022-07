Goljufivi lovci na goljufe

V nadaljevanju preberite:

Zadnje tedne so prišli na svoj račun ciniki in teoretiki zarote. Nekaj podjetij v jedru zahodnega kapitalizma je res pokvarjenih, in to do obisti. To je prišlo na dan zaradi odločitev sodišč in regulatornih organov, ki so tokrat poskrbeli za res vznemirljivo branje, takšno za na plažo. Težko vedeti, kje sploh začeti (sploh zato, ker so zaradi strogih pravil varovanja zasebnosti vsi glavni akterji ostali anonimni, objavljena so bila zgolj imena njihovih delodajalcev). Zato morda kar po višini kazni – denar je ne nazadnje eno od glavnih meril današnjega časa. Torej: kar 100 milijonov ameriških dolarjev kazni mora plačati globalna revizorska hiša EY (nekoč bolje znana bo priimkih svojih angleških ustanoviteljev, gospodov Ernsta in Younga), je odločil ameriški regulator finančnih trgov SEC. To je tudi najvišja kazen v zgodovini omenjenega organa.

Če pri izpitih iz etike goljufajo lovci na neetične podjetnike, kako zelo etično sporni so šele drugi finančniki?