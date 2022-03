Hitro nališpana peta kolona

V nadaljevanju preberite:

Ko je Rusija napadla Ukrajino, so varnostni strokovnjaki začeli opozarjati na možnost, da se ta konflikt prelije še na Balkan. Bolj ali manj balkanski politiki, ki so svoj iliberalizem še do včeraj v slogu Putina skrivali za obrambo tradicionalnih družinskih vrednot, pa so začeli na hitro trgati vezi z največjim zaveznikom Kremlja v Evropski uniji Viktorjem Orbánom.

»Peta kolona je lep izraz za to, kar počne Orbán, on dela za nasprotnika, in tisti, ki sodelujejo z njim, tudi delajo za našega nasprotnika,« je 20. novembra lani v pogovoru za Delo opozoril češki varnostni strokovnjak Jakub Janda. Danes je malokdo v Evropi, z izjemo voditelja bosanskih Srbov Milorada Dodika, ponosen na vezi z Orbánom.