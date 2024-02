Inteligenca inteligentnih

V kolumni preberite:

Umetna inteligenca že izriva naravno, vsaj v ZDA naj bi bilo tako. Tako pravi raziskava, ki jo je na začetku meseca objavila ameriška kadrovska družba Challenger, Gray & Christmas. Samo januarja je službo izgubilo 82.307 Američank in Američanov, v glavnem na področju financ in visoke tehnologije. Se pravi kadrov, ki so še pred leti veljali za visokostrokovne in nenadomestljive. Največkrat so odpoved prejeli zaradi »poslovnega prestrukturiranja,« kot temu pravijo podjetja. Vedno več pa jih tudi priznava, da je v ozadju prehod na umetno inteligenco. Včasih zato, ker si šefi želijo svojo različico in zato potrebujejo drugačne profile zaposlenih. Velikokrat pa mislijo, da bodo »pametni« algoritmi kar v celoti nadomestili zaposlene. »Vpliv hitro napredujoče umetne inteligence se začenja čutiti z vidika delovnih mest, zlasti v medijih in tehnologiji, a resnično v vseh sektorjih,« so komentirali kadrovniki.